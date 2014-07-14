《路透晚报》--7月14日日间新闻摘要（国际版）

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
[市场摘要]
--日本股市：在中小板块股票带动下收涨，终结五日来的跌势
日本股市日经指数周一收高，散户买入中小板块股票，投机盘买入股指期货。指标日经指数涨0.9%至15,296.82点，升破25日移动均值15,224.18点，并终结五日跌势。东证股价指数升0.8%，报1,265.46点。JPX-日经400指数亦涨0.8%，报11,509.01点。
--中国股市：沪综指收升1%创逾一个月最大单日涨幅，汽车板块领涨大盘
中国股市沪综指收升1%创逾一个月最大单日涨幅。受国家出台政策扶持新能源汽车消息影响，今日汽车板块领涨大盘。分析师指出，汽车板块全面走强带动了市场人气，同时市场对央企改革的预期较为乐观亦对投资者信心有所提振。沪综指收报2,066.646点，涨19.685点或0.96%。
--香港股市：小幅收高，中国三大无线运营商表现出色
香港股市收高，中国三大无线运营商表现出色。之前这三家运营商宣布了成立联合基础设施公司的声明。恒生指数收高0.5%，报23,346.67点。恒生国企指数收高0.8%，连续第三日上涨。
--全球汇市：美元兑日圆上涨，关注美联储主席在国会证词
美元兑日圆上涨，不过仍囿于近期波动区间。投资者等待美联储主席叶伦在国会的证词，来寻获关于美国货币政策前景的线索。欧洲央行总裁德拉吉将在欧洲议会一委员会发表讲话，料将提及欧元兑美元近期走强之事。0830GMT，美元/日圆小升约0.1%，至101.49，欧元/美元升0.17%，至1.3631。
--欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，此前圣灵银行采取措施安抚投资者
葡萄牙公债收益率进一步下跌，此前该国最大银行采取措施安抚投资者情绪，让二线国家债市平静下来。10年期葡萄牙公债收益率跌9个基点至3.80%，从上周所创的4%之上的六周高位滑落。西班牙、意大利和希腊公债收益率也下跌。
--国际油市：布兰特原油反弹至107美元附近，利比亚和伊拉克动乱重燃供应忧虑
布兰特原油期货从三个月低点反弹，接近每桶107美元，因供应再度中断的可能性支撑了自6月最后一周以来一路下滑的油价。0845GMT，布兰特原上涨0.21美元，报106.87美元，盘中稍早一度跌至106.27美元。美国原油期货跌0.33美元，报100.50美元。
--金属期市：伦敦期锌触及近三年高点，期铜持稳
伦敦期锌价格跳涨至近三年高位，受锌矿供应下降的前景影响。铜价则在连四周录得涨幅后持稳。LME期锌一度涨至2011年8月以来最高点每吨2,325美元。0843GMT，LME期铜大致持平于每吨7,162美元。
--全球金市：金价下跌1.5%，因遭停损卖单及亚洲股市上涨的共同打压
金价下跌1.5%，创下近七周来最大单日跌幅，因遭停损卖单及亚洲股市上涨的共同打压。现货金一度最多下跌1.6%，报每盎司1,317.00美元，0842GMT时，报1,320.7美元。 (完) (整理 蔡美珍；审校 田建华)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。