《路透晚报》--7月14日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：在中小板块股票带动下收涨，终结五日来的跌势

日本股市日经指数周一收高，散户买入中小板块股票，投机盘买入股指期货。指标日经指数涨0.9%至15,296.82点，升破25日移动均值15,224.18点，并终结五日跌势。东证股价指数升0.8%，报1,265.46点。JPX-日经400指数亦涨0.8%，报11,509.01点。

--中国股市：沪综指收升1%创逾一个月最大单日涨幅，汽车板块领涨大盘

中国股市沪综指收升1%创逾一个月最大单日涨幅。受国家出台政策扶持新能源汽车消息影响，今日汽车板块领涨大盘。分析师指出，汽车板块全面走强带动了市场人气，同时市场对央企改革的预期较为乐观亦对投资者信心有所提振。沪综指收报2,066.646点，涨19.685点或0.96%。

--香港股市：小幅收高，中国三大无线运营商表现出色

香港股市收高，中国三大无线运营商表现出色。之前这三家运营商宣布了成立联合基础设施公司的声明。恒生指数收高0.5%，报23,346.67点。恒生国企指数收高0.8%，连续第三日上涨。

--全球汇市：美元兑日圆上涨，关注美联储主席在国会证词

美元兑日圆上涨，不过仍囿于近期波动区间。投资者等待美联储主席叶伦在国会的证词，来寻获关于美国货币政策前景的线索。欧洲央行总裁德拉吉将在欧洲议会一委员会发表讲话，料将提及欧元兑美元近期走强之事。0830GMT，美元/日圆小升约0.1%，至101.49，欧元/美元升0.17%，至1.3631。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，此前圣灵银行采取措施安抚投资者

葡萄牙公债收益率进一步下跌，此前该国最大银行采取措施安抚投资者情绪，让二线国家债市平静下来。10年期葡萄牙公债收益率跌9个基点至3.80%，从上周所创的4%之上的六周高位滑落。西班牙、意大利和希腊公债收益率也下跌。

--国际油市：布兰特原油反弹至107美元附近，利比亚和伊拉克动乱重燃供应忧虑

布兰特原油期货从三个月低点反弹，接近每桶107美元，因供应再度中断的可能性支撑了自6月最后一周以来一路下滑的油价。0845GMT，布兰特原上涨0.21美元，报106.87美元，盘中稍早一度跌至106.27美元。美国原油期货跌0.33美元，报100.50美元。

--金属期市：伦敦期锌触及近三年高点，期铜持稳

伦敦期锌价格跳涨至近三年高位，受锌矿供应下降的前景影响。铜价则在连四周录得涨幅后持稳。LME期锌一度涨至2011年8月以来最高点每吨2,325美元。0843GMT，LME期铜大致持平于每吨7,162美元。

--全球金市：金价下跌1.5%，因遭停损卖单及亚洲股市上涨的共同打压