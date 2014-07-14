中国新债：农发行周四招标200亿元四期债，期限三、五、七及10年

路透上海7月14日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(17日)在银行间债市招标发行四期固息债，总额不超过200亿元人民币。其中三、五和七年为新发债，10年为增发品种，每期债的发行上限均为50亿元。

10年期品种为今年第23期债 的第三次增发，票面利率为5.48%；三、五及七年则为农发行今年第40、41和42期债券。

具体发行条款如下：

40期 41期 42期 23期增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息

招标时间 3/5年：7/17上午10:00-11:00 7/10年：7/17上午10:00-11:30

招标方式 3/5/7年：单一利率中标(荷兰式) 10年：单一价格中标(荷兰式)

缴款日 7月21日 7月21日 7月22日 7月22日

起息日 7月21日 7月21日 7月22日 3月21日

发行期 7/18-7/21 7/18-7/21 7/18-7/22 7/18-7/22

上市日 7月25日 7月25日 7月28日 7月28日

基本承销额 无 无 无 无

承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.15%

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