中国新债：农发行周四招标200亿元四期债，期限三、五、七及10年

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月14日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(17日)在银行间债市招标发行四期固息债，总额不超过200亿元人民币。其中三、五和七年为新发债，10年为增发品种，每期债的发行上限均为50亿元。
10年期品种为今年第23期债 的第三次增发，票面利率为5.48%；三、五及七年则为农发行今年第40、41和42期债券。
具体发行条款如下：
40期 41期 42期 23期增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息
招标时间 3/5年：7/17上午10:00-11:00 7/10年：7/17上午10:00-11:30
招标方式 3/5/7年：单一利率中标(荷兰式) 10年：单一价格中标(荷兰式)
缴款日 7月21日 7月21日 7月22日 7月22日
起息日 7月21日 7月21日 7月22日 3月21日
发行期 7/18-7/21 7/18-7/21 7/18-7/22 7/18-7/22
上市日 7月25日 7月25日 7月28日 7月28日
基本承销额 无 无 无 无
承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.15%
---------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。