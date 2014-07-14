《交易视点》中国债券震荡势本周可能决出方向，经济数据是关键--广发银行

路透上海7月14日 - 中国广发银行最新报告认为，本周市场面临退准和二季度经济数据发布，经过上周的纠结震荡后，利率走势很可能在本周做出选择。

首先资金会随着退准继续宽松，但R007并未有大幅下降的动力，基础货币增长放缓的影响要持续观察。本周公开市场到期550亿人民币，预计央行仍会净投放约300亿。债券收益率会继续震荡，经济数据可能会小幅推高利率。IRS本周会受到资金宽松的影响回落，但幅度预计不大，经济数据或许再度推高。

总之，资金在退准后有所宽松，债券利率继续震荡，IRS震荡或有所下行。这一切主要取决于经济数据的好坏，目前市场对GDP的预期在7.4%，可能过低。

**退准可能引致资金宽松**

分别看，资金方面，本周会迎来久违的宽松，但程度不可过于期待。首先外汇占款增量是否有明显回落。刚公布的贸易数据中，顺差数据还不错。第二，7月下旬面临财政缴税。根据历史数据，7月财政存款增量一般在3000至6000亿，近三年都在4000亿以上。这一规模完全可以抵消退准规模，所以对7月中下旬的资金状况不可过于乐观。

再看公开市场，本周公开市场到期550亿，预计投放300亿左右。央行停止正回购与否的判断依据似乎就是到期量大小，所以不排除本周四（到期200亿）暂停。当前R007在3.7%，不算高，本周退准后，或许会降至3.5%，但不会再低。非隔夜的资金需求会持续存在。观察历史数据，月下旬开始回购利率普遍上涨。综上，对本周资金面的判断是开始宽松，但幅度有限，R007小幅下降后就会企稳。

债券方面，利率债将继续保持震荡的走势，资金宽松和经济数据的影响较难评估。上文已经说过资金虽有宽松，但不可期待大幅放松，或R007大幅下降。上周债券走势也体现出市场对此的担心，资金虽然已经开始宽松，但债券买盘犹豫不前，或者是抛盘太多。总之市场并未预期资金有大幅宽松。

另外，经济数据料比一季度好，目前市场预期均值在7.4%，广发银行预计在7.5%，一旦是7.5%甚至更高，那利率必然向上，如果在7.4%符合预期，利率将保持平稳或小幅下降。总之，现在还没到利率大幅下降的时候，本周将保持震荡。建议持有头寸，但不要继续加仓，保持在中等仓位附近。

IRS上周保持震荡，由于R007利率并未大幅上升，所以即使资金很紧，repo IRS也没有出现飙升，反而是卖盘较多，而且repo IRS与FR007的点差只有5bp，可见IRS强烈预期未来资金利率将回落。当然，上文已述，资金并未有大幅放松机会。IRS还是易上难下。本来现在repo 1y 3.74%已经非常接近fixing水平，再下降的可能性只能来自于R007下降。周初退准或许可以看到这一局面，但不会持久，接下来的经济数据大概率好于预期，IRS长端的上行会带动短端。其实近期IRS操作就看一点，R007在哪里。假设R007降至3.5%，那么repo 1y在3.72%也绝对不高。

综上，建议保持支付固定利率仓位，密切关注R007走势，如果本周IRS有明显下降，毫不犹豫的pay固定利率。现在的位置相对R007不高，即使相对去年的低点，也不算高。

**上周市场回顾：资金维持紧平衡**

上周缴准过后，资金并未有什么宽松迹象，非隔夜的融资需求一直很旺盛，与我们之前的预期相符。机构总体备付水平还不错，每到下午就有大量隔夜资金融出，可见资金供需间的结构性问题是导致资金紧张的主要原因。正回购300亿的操作量并未给市场带来什么影响。总之资金维持紧平衡状态，尚需退准的资金加以缓解。

债券方面，上周收益率小幅回落，主要是因为资金面企稳和央票续发的澄清。国债和金融债都出现5-10bp降幅，曲线继续陡峭化，尤其是金融债3-5年利差拉大。整体上是没有什么方向的。买卖盘都很踊跃，在周初利率快速下降了5bp后，市场便进入僵持状态。上周后三天，债券利率波动幅度都在3bp以内，即使CPI和外贸数据也没有什么影响。这种局面或许要持续到本周经济数据公布之后。

IRS上周小幅波动，幅度在5bp以内，同样是没有明确方向。周初由于资金收紧，repo IRS利率小幅上行，但R007开盘被定盘，限制IRS上行幅度。随后，资金有些开始宽松，IRS便开始下降，虽然R007并未明显回落，不过IRS已经预期退准后资金会有一波宽松，所以sell兴趣较强。而CPI等经济数据同样没有带来什么影响。

总体来看，上周资金没有缴准后的逐步宽松，保持紧平衡状态，有限的经济数据也无法指引市场。债券和IRS都处于窄幅波动的局面，等待本周公布数据后选择新的方向。

**美元利率互换市场：建议维持收取固定付浮动策略**

2年期互换利率在上周下探到0.5920之后出现了强势的反弹，随着距离加息的时间越来越短，互换短端的波动将会越来越大，目前市场预期在12月底之前2年期互换利率每月涨幅为0.58BP。如果本周耶伦证词之后，市场有个大跌并破了0.5920，那么基本上我们可以预期利率将会下探到0.55附近。一旦到了0.55附近，可以坚决做多利率。假设本周利率突破了60分钟200均值压力线，那么0.5920很有可能是个低点，建议在耶伦证词之后做多利率。总体来说，本周建议维持收取固定支付浮动的敞口，在耶伦证词之后再做操作。

上周互换曲线呈现“牛平”的走势：各期限均有不同幅度的下跌，不过中长端的下行幅度要大于短端，其中1Y下行0.4BP，2Y下行3.45BP，3Y下行4.82BP，5Y下行7BP，7Y下行8.8BP，10Y下行10.6BP，30Y下行12.7BP。

主要原因是周三公布的6月份美联储议息会议的会议纪要并不如市场所预期的那样会从偏鸽派转向偏鹰派，披露的大部分信息还是比较中性的，美联储对待提前加息的态度也是较为谨慎的。周四，葡萄牙银行BES的财务状况引发担忧，导致欧美股市下跌，避险资金涌入美元债市又导致了互换利率的进一步下跌。总体来说，7月初在美国就业数据利好的强烈刺激下，利率迅速抬升，而上周由于美国无重要的经济数据公布，在其他因素的反向作用下，市场对利率水平进行了一定的修正。 从经济基本面来看，经济数据好坏参半：就业数据仍旧非常强劲，批发业数据不佳。就业方面，无论是JOLTs的职位空缺人数 还是当周首次申请失业金人数，都是要好于预期；而批发库存和批发销售环比则显示消费仍然乏力。具体数据如下：5月JOLTs职位空缺463.5万，创2007年8月来最好表现，环比激增17万；7月5日当周首次申请失业金人数30.4万人，预期31.5万人；5月批发库存月率+0.5%，预期+0.6%，前值由+1.1%修正至+1.0%；5月批发销售月率+0.7%，预期+0.9%。 从美联储的表态来看：上周美联储6月FOMC会议纪要还是偏中性的，在态度上并没有明显的转变。具体信息如下：如果经济前景能够维持下去，FOMC认为将在10月份结束购债；许多委员们希望在首次加息时或之后结束债券再投资；维持利率不变与削减购债的政策决定，是委员们一致投票通过的；美联储官员普遍同意在政策正常化中使用超额储备金率和逆回购工具；许多与会者支持在超额储备金率和逆回购利率之间维持较大利差，或20个基点左右；担心投资者对市场过于自满；大多数委员继续支持美国联邦基金利率起到的角色和作用；很多人支持继续设定美国联邦基金利率的目标区间。

对于加息的时间点，内部分歧还是比较大的：芝加哥联储主席Evans和亚特兰大联储主席Lockhart认为，尽管失业率下跌，但通胀低且劳动力市场闲置，美联储或于2015年下半年到2016年加息。不过费城联储主席Plosser称，美联储应就经济前景变好作出反应，不能等到政策目标都达到了再加息。

外围因素方面，本周最重要的因素是葡萄牙银行BES的财务状况引发的避险情绪。此外，中东紧张局势升温、法国工业产出，制造业产出数据不如预期，同时中国进出口数据也不佳等多重因素也进一步推动了避险情绪的加重，共同地推动了美元互换利率的下行。（完）