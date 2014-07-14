《中国债市每日综述》现券收益率走升，基本面和资金双施压市场风声鹤唳

* 现券收益率转升，心态脆弱市场风声鹤唳

* 经济预期向好及缴税压力双重施压

* 利率债供给密集，今日地方债和农发结果稳中偏弱

路透上海7月14日 - 中国银行间市场周一现券收益率和IRS(利率互换)走升，因经济预期向好和半年缴税将至，机构心态脆弱，个别风吹草动都放大市场波动。

交易员认为，在更多数据公布前，债市大方向仍不甚明朗，因此情绪变化引发的波动料难持久，还是要继续观望退准和缴税对流动性的影响，以及即将公布的上半年金融和经济指标。

新债发行方面，今日财政部代发的地方债和农发行新债，整体则属于稳中偏弱。

上海一银行交易员称，今日现券收益率明显上行，部分券种幅度超过5个基点(bp)，“总之就是情绪弱，(一开始有)抛盘无数，根本停不下来。”

他同时表示，后市不明背景下，现券收益率涨跌的持续性较为有限。至临近尾盘，现券渐走稳，但此前录得的涨幅仍在。

国家统计局周三(16日)将召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。路透调查中值显示，中国二季度GDP同比增速可能持平于一季度的7.4 %，略低于年初政府设定的7.5%全年增长目标。

上海另一银行交易员进一步指出，弱市交投不活跃，也是现券波动易放大的原因之一。

另外，即使七天期回购加权利率变动不大，但对流动性的谨慎预期，也令利率互换午后进一步上行，幅度也超过5个bp。

剩余期限近七年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为5.1900%/5.1401%，上日尾盘为5.1450%/5.1106%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.596元人民币，较上日结算价下跌0.172元，或0.18%。

**隔夜供需失衡**

银行间市场周一主要回购加权利率 微跌。交易员表示，因明日为月中例行存款准备金调整日，将有部分资金退回，今日大行多倾向拆出七天或14天等偏长期限资金，而需求方则以隔夜为主，导致隔夜品种供需结构性失衡较为明显。

他们并指出，明日有部分存准资金回流，资金面应会略有好转，但月中缴税亦将开始，整体资金格局预计难脱中性。

“隔夜特别不好借，结构性的。”华东一商业银行交易员称。

她指出，大行基本已能确定明日将退回的存准资金规模，整体流动性应会好转，因此今日早间多愿意融出七或14天品种，而小机构明日亦同样会有部分资金退回，从成本考虑，基本以隔夜需求偏多。

对明日存准资金退回效应，上海一商业银行交易员表示，流动性应会有所好转，但缴税开始会形成部分对冲，且下半年监管层应会着力引导机构将宽松资金通过信贷或债券等渠道投向实体经济，整体资金面较难恢复到上半年的偏宽裕状态。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，一般月初机构补缴准备金将较多，而15日则顺势会有较多资金退回。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,930.93亿元，较上日的7,793.54亿元增逾一成；其中，隔夜品种成交6,615.20亿元，上日为6,260.16亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2946 3.3219 -2.73 6,615.20

七天 3.7764 3.7681 +0.83 1597.28

14天 4.3501 4.2590 +9.11 422.17

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6600 6.9750 -331.50 2,935.78

七天 4.5900 4.8850 -29.50 353.39

14天 4.2500 3.7800 +47.00 23.47

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.3600 -6.00 --

七天 3.8000 3.7500 +5.00 --

14天 4.3000 4.2300 +7.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2550 3.2850 -3.00 --

七天 3.7035 3.7230 -1.95 --

三个月 4.7461 4.7423 +0.38 --