投行观点：中国房地产建设可能进入调整期，取消限购作用不大--瑞银

路透北京7月14日 - 国际投行瑞银认为，中国房地产投资的各方面支撑因素已被弱化，未来一两年可能进入房地产建设的一个调整期，而取消限购对楼市的作用不会太大。

瑞银首席经济学家汪涛周一在宏观经济媒体电话会上表示，本轮房地产下滑并非政策触发，而市场供需出现失衡，再加上与其他资产相比，房地产作为投资品的吸引力正在下降，房地产拐点已经到来。

“一方面本轮房地产的下行并不是因为强力的政策调控，这和过去十年三次房地产周期都不一样。另一方面我们认为供需已经出现了失衡...房地产的供给超过了内在的刚需。”汪涛称。

瑞银认为，从供给方面来说，现在竣工的套数已经超过了实际的刚需，而很多城市都存在大量库存，因此开发商和建设者需要调整新开工数量。

她并不赞同中国城镇化会对住房形成巨大需求的观点。她认为，在每年新增城镇人口中大约有40%是因为城镇本身的扩大，是一个行政区划的调整，原来住在农村的人口没有迁徙，一部分人实际上不需要新的城镇住房。

另外还有相当一部分城镇新增人口是流动人口增加，而其中农民工很难参与到城镇的住房市场，也不会被保障性住房的保障网所覆盖，“因此他们存在的对房屋的需求并不能很快转化为有效的需求，所以这样的一个分析方式是高估了城镇住房市场的刚需。”汪涛表示。

据瑞银判断，城镇人口增加带来的需求每年大概只有300多万套，而去年整个城镇竣工量为1,100万套。

而谈到房地产市场的投资性需求时，汪涛称，随着理财产品、货币基金等金融产品的发展，另外很多三四线城市房价上涨步伐放缓甚至停止，使得投资房地产的冲动有所降低。

“同时随着人民币跨境结算，跨境使用的增加，资本项目的开放，很多人能更容易的把财产转移到国外，投资国外的资产，包括到国外买房等等。”她说。

她并称，现在通胀和通胀预期都比较低，人民币趋势性升值也成为过去，再加上房地产税也渐行渐进，所以从种种方面来看，房地产投资的各方面支撑因素已经被弱化。

她表示，“在供给大于刚需或者内在需求的时候，投资性的需求非常不稳，受到弱化的情况下，我们觉得未来的一两年可能进入房地产建设的一个调整期。”

针对近来房地产市场的疲弱，各地方的限购政策陆续传出松动迹象，内蒙古呼和浩特和山东济南甚至先后明文取消限购。

而汪涛认为取消限购作用不会太大，“因为大家如果对投资性买房觉得已经不再有吸引力的话，取消限购作用就比较有限。”