《焦点》食品安全之虞，料横亘欧盟-美国贸易协议

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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自一年前展开贸易谈判以来，“氯鸡”一词已经成为市井小民也很熟悉的用语。
根据民调机构Forsa的调查，多数德国人认为，以氯水清洗过的鸡肉，对人体健康有害，尽管美国以此杀菌的用法十分成功。
欧盟目前是使用抗生素。欧盟当局表示，即使与美国达成贸易协议，政策也不会有变。
若欧美达成协议，将强化大西洋两岸贸易关系、消除业务壁垒、进一步加强欧美相对于中国的全球贸易影响力。
欧美谈判代表本周在布鲁塞尔举行第六轮谈判，希望明年达成协议。但除了主要持反对立场的劳工及消费者保护团体外，一般公众对于此事十分陌生。
欧盟及美国官员表示，目前都在积极宣导贸易协定的好处。
欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)正在访问德国多家大学，并且在德国上议院发表演说。不过迹象显示德国尚未买帐。
“有人误以为德国对于自由贸易的态度和英国一样，根本不是如此，”前欧盟执委会顾问Phillippe Legrain指出。
“作为一个出口大国，不代表就会喜欢开放自己的市场，”他称。(完) (编译 田建华/蔡美珍；审校 艾茂林)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选