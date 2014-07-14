《焦点》食品安全之虞，料横亘欧盟-美国贸易协议

自一年前展开贸易谈判以来，“氯鸡”一词已经成为市井小民也很熟悉的用语。

根据民调机构Forsa的调查，多数德国人认为，以氯水清洗过的鸡肉，对人体健康有害，尽管美国以此杀菌的用法十分成功。

欧盟目前是使用抗生素。欧盟当局表示，即使与美国达成贸易协议，政策也不会有变。

若欧美达成协议，将强化大西洋两岸贸易关系、消除业务壁垒、进一步加强欧美相对于中国的全球贸易影响力。

欧美谈判代表本周在布鲁塞尔举行第六轮谈判，希望明年达成协议。但除了主要持反对立场的劳工及消费者保护团体外，一般公众对于此事十分陌生。

欧盟及美国官员表示，目前都在积极宣导贸易协定的好处。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)正在访问德国多家大学，并且在德国上议院发表演说。不过迹象显示德国尚未买帐。

“有人误以为德国对于自由贸易的态度和英国一样，根本不是如此，”前欧盟执委会顾问Phillippe Legrain指出。