更新版 1-新债招标：中国农发行新债长端偏弱，经济数据公布前谨慎为上

* 农发行招标四期固息债中，长端仍略显疲态

* 经济数据公布在即，现券一二级均谨慎为上

* 本周新债供给压力过大，一级料仍将承压 (新增评论及细节)

路透上海7月14日 - 中国农业发展银行周一招标的四期固息债中，长端仍略显疲态。经济数据公布在即，一二级现券谨慎氛围趋浓，新债长端表现相对偏弱，短端属中性水平。

“现在还是短的风险小一点，长的也参与了一下，不过是高位打打酱油。”上海一商业银行交易员称。

今日招标四期固息债结果如下：

一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------

中标收益率/利率 4.2364% 4.72% 4.95% 5.1572%

投标倍数 3.64 3.17 3.56 4.43

中债登到期收益率 4.2545% 4.7131% 4.9454% 5.1361%

曲线

上述交易员指出，若加上手续费返还，五和七年收益率略高于二级水平，基本延续了上周以来新债长端偏弱格局，且本周供给压力太大，料一级发行仍将承压。

根据目前已公布信息，本周新债供给规模超过2,000亿元人民币。

本周将陆续公布上半年金融及宏观数据，周三国家统计局将举行国民经济运行情况新闻发布会，公布固定资产投资等数据。

农发行上述四期固息债中三年和五年为新发品种，一年和七年为增发债。七年期品种为今年第28期债 的首次增发，票面利率5.55%；一年期为今年第37期债 第二次增发，票面利率4.13%。

具体发行条款如下：

38期 39期 28期增发 37期增发 -----------------------------------------------------------------------

招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 一年固息

缴款日 7月16日 7月16日 7月17日 7月17日

起息日 7月16日 7月16日 4月3日 6月11日

发行期 7/15-7/16 7/15-7/16 7/15-7/17 7/15-7/17

上市日 7月22日 7月22日 7月23日 7月21日

基本承销额 无 无 无 无

承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.05%