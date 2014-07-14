更新版 1-新债招标：中国农发行新债长端偏弱，经济数据公布前谨慎为上

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 农发行招标四期固息债中，长端仍略显疲态
* 经济数据公布在即，现券一二级均谨慎为上
* 本周新债供给压力过大，一级料仍将承压 (新增评论及细节)
路透上海7月14日 - 中国农业发展银行周一招标的四期固息债中，长端仍略显疲态。经济数据公布在即，一二级现券谨慎氛围趋浓，新债长端表现相对偏弱，短端属中性水平。
“现在还是短的风险小一点，长的也参与了一下，不过是高位打打酱油。”上海一商业银行交易员称。
今日招标四期固息债结果如下：
一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------
中标收益率/利率 4.2364% 4.72% 4.95% 5.1572%
投标倍数 3.64 3.17 3.56 4.43
中债登到期收益率 4.2545% 4.7131% 4.9454% 5.1361%
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上述交易员指出，若加上手续费返还，五和七年收益率略高于二级水平，基本延续了上周以来新债长端偏弱格局，且本周供给压力太大，料一级发行仍将承压。
根据目前已公布信息，本周新债供给规模超过2,000亿元人民币。
本周将陆续公布上半年金融及宏观数据，周三国家统计局将举行国民经济运行情况新闻发布会，公布固定资产投资等数据。
农发行上述四期固息债中三年和五年为新发品种，一年和七年为增发债。七年期品种为今年第28期债 的首次增发，票面利率5.55%；一年期为今年第37期债 第二次增发，票面利率4.13%。
具体发行条款如下：
38期 39期 28期增发 37期增发 -----------------------------------------------------------------------
招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 一年固息
缴款日 7月16日 7月16日 7月17日 7月17日
起息日 7月16日 7月16日 4月3日 6月11日
发行期 7/15-7/16 7/15-7/16 7/15-7/17 7/15-7/17
上市日 7月22日 7月22日 7月23日 7月21日
基本承销额 无 无 无 无
承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.05%
---------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。