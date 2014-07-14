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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 15:53 BJT

亚洲橡胶：库存上升疑虑打击TOCOM期胶收跌，但油价走坚提供支撑

“投资者出清合约以停损，因库存升高暗示中国需求疲弱；但TOCOM胶价仍受油价的支撑。”曼谷一交易员说。

上海期交所上周五称，该交易所指定仓库的橡胶库存较前一周增加1.8%。

布兰特原油周一持稳每桶106美元上方，在略脱离三个月低点的水准徘徊，因供应再度中断的可能性支撑了自6月最后一周以来一路下滑的油价。

交易员表示，鉴于TOCOM收在200日圆的重要支撑水准上方，因此周二可能上涨。

上海期交所主力9月期胶合约 上升65元人民币，收报每吨14,010元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤166.4美分，跌1.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/张若琪 审校 田建华/张涛)
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