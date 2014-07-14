亚洲橡胶：库存上升疑虑打击TOCOM期胶收跌，但油价走坚提供支撑

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“投资者出清合约以停损，因库存升高暗示中国需求疲弱；但TOCOM胶价仍受油价的支撑。”曼谷一交易员说。
上海期交所上周五称，该交易所指定仓库的橡胶库存较前一周增加1.8%。
布兰特原油周一持稳每桶106美元上方，在略脱离三个月低点的水准徘徊，因供应再度中断的可能性支撑了自6月最后一周以来一路下滑的油价。
交易员表示，鉴于TOCOM收在200日圆的重要支撑水准上方，因此周二可能上涨。
上海期交所主力9月期胶合约 上升65元人民币，收报每吨14,010元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤166.4美分，跌1.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/张若琪 审校 田建华/张涛)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。