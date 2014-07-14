中国债市：IRS小幅上探，月中缴税及经济数据将公布令机构不脱谨慎

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月14日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小幅走升。交易员表示，明日例行存款准备金调整将退还部分资金，市场虽对其一定程度缓和资金面存在预期，但是月中财政缴税以及宏观经济数据公布在即，令机构谨慎观望心态不减。
“IRS上了3bp(基点)，这个月还有财政缴税因素，现在市场整个情绪都比较谨慎吧，债券我看也上了点儿，”北京一银行交易员称,而宏观数据如何也是市场当前关注的焦点。
上海另一银行交易员表示，存款准备金退款完了又开始缴税了，这个月资金面不怎么会松的，想回到二季度那种钱松且利率低的时代不可能了，IRS已经在反应这种预期，而估计整个三季度的资金面也不会太乐观。
银行间市场周一主要回购加权利率 微跌。交易员表示，因明日为月中例行存款准备金调整日，将有部分资金退回，今日大行多倾向拆出七天或14天等偏长期限资金，而需求方则以隔夜为主，导致隔夜品种供需结构性失衡较为明显。
国家统计局将于本周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.6370/3.7330 3.6980/3.7780 3.9630/4.0450 4.2040/4.2960 4.2083/4.4883
上日 3.6100/3.7084 3.6850/3.7700 3.9475/4.0350 4.1700/4.2675 4.1613/4.4813
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变动 +0.0270/+0.0246 +0.0130/+0.0080 +0.0155/+0.0100 +0.0340/+0.0285 +0.0470/+0.0070
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年6月人民币IRS成交的名义本金总额约3,008.32亿元，较5月的2,619.69亿增约一成半。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。