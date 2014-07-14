中国债市：IRS小幅上探，月中缴税及经济数据将公布令机构不脱谨慎

路透上海7月14日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小幅走升。交易员表示，明日例行存款准备金调整将退还部分资金，市场虽对其一定程度缓和资金面存在预期，但是月中财政缴税以及宏观经济数据公布在即，令机构谨慎观望心态不减。

“IRS上了3bp(基点)，这个月还有财政缴税因素，现在市场整个情绪都比较谨慎吧，债券我看也上了点儿，”北京一银行交易员称,而宏观数据如何也是市场当前关注的焦点。

上海另一银行交易员表示，存款准备金退款完了又开始缴税了，这个月资金面不怎么会松的，想回到二季度那种钱松且利率低的时代不可能了，IRS已经在反应这种预期，而估计整个三季度的资金面也不会太乐观。

银行间市场周一主要回购加权利率 微跌。交易员表示，因明日为月中例行存款准备金调整日，将有部分资金退回，今日大行多倾向拆出七天或14天等偏长期限资金，而需求方则以隔夜为主，导致隔夜品种供需结构性失衡较为明显。

国家统计局将于本周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6370/3.7330 3.6980/3.7780 3.9630/4.0450 4.2040/4.2960 4.2083/4.4883

上日 3.6100/3.7084 3.6850/3.7700 3.9475/4.0350 4.1700/4.2675 4.1613/4.4813

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变动 +0.0270/+0.0246 +0.0130/+0.0080 +0.0155/+0.0100 +0.0340/+0.0285 +0.0470/+0.0070

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。