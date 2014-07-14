金属期市：伦敦期锌触及近三年高点，期铜持稳

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“存在结构性题材促使人们买进锌，因为(澳洲)Century等大型矿场的关闭导致供应损失。而且技术面信号也看涨，”UBS Wealth Management驻新加坡的分析师Dominic Schnider表示。
Century是全球第二大锌矿，计划在三年后关闭。
LME期锌 一度涨至2011年8月以来最高点每吨2,325美元。Schnider表示，锌价中短期内可能升向2,450美元。
但中国需求前景不确定，可能抑制金属的涨势。
市场本周将关注中国货币供给数据，以及GDP和工业生产数据。
0723GMT，LME期铜 大致持平于每吨7,150美元。期铝 微幅上涨至每吨1,946美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/于春红; 审校 蔡美珍/田建华)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。