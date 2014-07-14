全球金市：金价下跌1.5%，因遭停损卖单及亚洲股市上涨的共同打压

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
金价上周为连续第六周录得涨幅，上周四触及1,345美元，为3月以来最高位。
“金价全日承压，因股市已收复上周的部份跌幅，”一贵金属交易商称。
“美国期金跌破1,328后，有一些停止单遭触发，1,328美元是周四大涨前的水准，”该交易商称。
金价上周四大涨，因葡萄牙最大上市银行圣灵银行 的财务疑虑打击股市，引发欧洲银行业危机担忧。
但相关疑虑已降温，亚股周一上扬。
另一名交易商称，圣灵银行的问题不太可能演变成广泛的欧洲危机。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1318.11 -19.73 -1.47
现货银 21.06 -0.33 -1.54
现货铂金 1492.74 -14.06 -0.93
现货钯金 863.7 -6 -0.69
COMEX期金 1319.3 -18.1 -1.35
COMEX期银 21.13 -0.331 -1.54
汇率
欧元/美元 1.3605
美元指数 80.217
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/蔡美珍；审校 艾茂林/李婷仪)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。