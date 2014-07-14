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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 15:59 BJT

全球金市：金价下跌1.5%，因遭停损卖单及亚洲股市上涨的共同打压

金价上周为连续第六周录得涨幅，上周四触及1,345美元，为3月以来最高位。

“金价全日承压，因股市已收复上周的部份跌幅，”一贵金属交易商称。

“美国期金跌破1,328后，有一些停止单遭触发，1,328美元是周四大涨前的水准，”该交易商称。

金价上周四大涨，因葡萄牙最大上市银行圣灵银行 的财务疑虑打击股市，引发欧洲银行业危机担忧。

但相关疑虑已降温，亚股周一上扬。

另一名交易商称，圣灵银行的问题不太可能演变成广泛的欧洲危机。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1318.11 -19.73 -1.47

现货银 21.06 -0.33 -1.54

现货铂金 1492.74 -14.06 -0.93

现货钯金 863.7 -6 -0.69

COMEX期金 1319.3 -18.1 -1.35

COMEX期银 21.13 -0.331 -1.54

汇率

欧元/美元 1.3605

美元指数 80.217

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/蔡美珍；审校 艾茂林/李婷仪)
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