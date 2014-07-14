标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦7月14日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周无法越过1.3651之后，略有下档倾向，但需跌破1.3576才能展现空方的决心--然后才有可能接近6月低位(1.3512/03)。
美元/日圆：汇价已脱离上周低位，但整体短线前景仍然偏空。只要在阻力位101.70下方，下档参考价101.06日圆和100.81/76仍然在视线之内。而想要有任何看涨的结论，必须突破102.27/38才行。
英镑/美元：近期汇价走势呈现拉锯，但下降趋缓构成一个偏多的“旗形”--至少只要守住1.7085/50支撑位的话。但汇价必须有效重新站上1.7170/80上方，才能说多方力道重现。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3634 1.3608 +0.19 -0.81 1.3745
美元/日圆 101.47 101.36 +0.11 -3.64 105.30
欧元/日圆 138.36 137.92 +0.32 -4.34 144.63
美元/瑞郎 0.8899 0.8925 -0.29 -0.32 0.8928
英镑/美元 1.7124 1.7122 +0.01 +3.43 1.6556
美元/加元 1.0738 1.0731 +0.07 +1.11 1.0620
澳元/美元 0.9395 0.9390 +0.05 +5.41 0.8913
新西兰元/美元 0.8816 0.8810 +0.07 +7.43 0.8206
欧元/瑞郎 1.2138 1.2140 -0.02 -1.08 1.2271
欧元/英镑 0.7961 0.7945 +0.20 -4.05 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2529 9.2386 +0.15 +4.58 8.8474
美元/挪威克朗 6.1720 6.1753 -0.05 +1.74 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。