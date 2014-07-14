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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 16:04 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月14日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周无法越过1.3651之后，略有下档倾向，但需跌破1.3576才能展现空方的决心--然后才有可能接近6月低位(1.3512/03)。

美元/日圆：汇价已脱离上周低位，但整体短线前景仍然偏空。只要在阻力位101.70下方，下档参考价101.06日圆和100.81/76仍然在视线之内。而想要有任何看涨的结论，必须突破102.27/38才行。

英镑/美元：近期汇价走势呈现拉锯，但下降趋缓构成一个偏多的“旗形”--至少只要守住1.7085/50支撑位的话。但汇价必须有效重新站上1.7170/80上方，才能说多方力道重现。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3634 1.3608 +0.19 -0.81 1.3745

美元/日圆 101.47 101.36 +0.11 -3.64 105.30

欧元/日圆 138.36 137.92 +0.32 -4.34 144.63

美元/瑞郎 0.8899 0.8925 -0.29 -0.32 0.8928

英镑/美元 1.7124 1.7122 +0.01 +3.43 1.6556

美元/加元 1.0738 1.0731 +0.07 +1.11 1.0620

澳元/美元 0.9395 0.9390 +0.05 +5.41 0.8913

新西兰元/美元 0.8816 0.8810 +0.07 +7.43 0.8206

欧元/瑞郎 1.2138 1.2140 -0.02 -1.08 1.2271

欧元/英镑 0.7961 0.7945 +0.20 -4.05 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2529 9.2386 +0.15 +4.58 8.8474

美元/挪威克朗 6.1720 6.1753 -0.05 +1.74 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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