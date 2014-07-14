香港股市：小幅收高，中国三大无线运营商表现出色

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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领涨恒指的是中国联通 ，股价大涨4.7%。中移动 和中国电信 分别上涨2.6%和3.9%。
中国三大电信商周五宣布拟共组铁塔设施公司，注册资本为100亿元人民币，此举将有利减少行业的重复建设。
中国汽车制造商表现也很强劲，因政府新政策支持新能源汽车。 比亚迪 股价大涨3.8%。(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选