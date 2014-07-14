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货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 16:23 BJT

香港股市：小幅收高，中国三大无线运营商表现出色

领涨恒指的是中国联通 ，股价大涨4.7%。中移动 和中国电信 分别上涨2.6%和3.9%。

中国三大电信商周五宣布拟共组铁塔设施公司，注册资本为100亿元人民币，此举将有利减少行业的重复建设。

中国汽车制造商表现也很强劲，因政府新政策支持新能源汽车。 比亚迪 股价大涨3.8%。(完)
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