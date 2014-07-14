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债券 | 2014年 7月 14日 星期一 16:12 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，此前圣灵银行采取措施安抚投资者

10年期葡萄牙公债收益率 跌9个基点至3.80%，从上周所创的4%之上的六周高位滑落。西班牙、意大利和希腊公债收益率也下跌。

“市场会反弹一点，”荷兰合作银行的分析师Emile Cardon称。

“但是我很谨慎，仍有理由相信欧元区的问题没有全部解决，在经济复苏的脆弱阶段仍出不时出现大幅波动。”(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/田建华; 审校 张涛)
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