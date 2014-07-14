企业并购：英国药商Shire将建议股东接受艾伯维最新收购出价

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透伦敦7月14日 - 英国制药商Shire 周一表示，准备向股东推荐美国制药商艾伯维 最新提出的310亿英镑(合530亿美元)收购价，在收到艾伯维第五次收购出价后进入磋商。
Shire要求艾伯维提高原本每股51.15英镑的出价后，艾伯维周日提出每股53.20英镑的最新报价。
路透周六报导称，Shire已要求艾伯维将报价提高至每股近53英镑，以便向股东推荐该交易。
周一盘初Shire股价大涨2.7%，至50.00英镑。
“Shire董事会已向艾伯维表示，将向Shire股东推荐修正后的报价，”Shire的声明称，“因此，Shire董事会正与艾伯维就这些条款进行详细磋商。”(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选