企业并购：英国药商Shire将建议股东接受艾伯维最新收购出价

路透伦敦7月14日 - 英国制药商Shire 周一表示，准备向股东推荐美国制药商艾伯维 最新提出的310亿英镑(合530亿美元)收购价，在收到艾伯维第五次收购出价后进入磋商。

Shire要求艾伯维提高原本每股51.15英镑的出价后，艾伯维周日提出每股53.20英镑的最新报价。

路透周六报导称，Shire已要求艾伯维将报价提高至每股近53英镑，以便向股东推荐该交易。

周一盘初Shire股价大涨2.7%，至50.00英镑。

“Shire董事会已向艾伯维表示，将向Shire股东推荐修正后的报价，”Shire的声明称，“因此，Shire董事会正与艾伯维就这些条款进行详细磋商。”(完)