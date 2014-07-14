《全球汇市》美元兑日圆上涨，关注美联储主席在国会证词

对避险日圆的需求在周五消退，因对葡萄牙最大银行体质及其对欧元区金融体系冲击的担忧缓解。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，投机客在最新一周增持美元多头部位。7月8日止当周，美元净多头部位总值增至103.4亿美元。

此外，澳元在周五尾盘挫跌后回稳，当时澳洲央行总裁表示澳元汇率过强。

澳洲央行总裁史蒂文斯在上周尾段发布的Weekend Australian访谈中重申，部分投资人可能低估了澳元汇率会在某时点大幅下滑的风险。

澳元兑美元 最新报0.9398，此前曾跌至0.9370。交易商表示，周三公布的多项中国经济数据可能影响澳元走势，因中国是澳洲最大的贸易伙伴。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3632 1.3608 +0.18 -0.82 1.3745

美元/日圆 101.50 101.36 +0.14 -3.61 105.30

欧元/日圆 138.37 137.92 +0.33 -4.33 144.63

美元/瑞郎 0.8904 0.8925 -0.24 -0.27 0.8928

英镑/美元 1.7137 1.7122 +0.09 +3.51 1.6556

美元/加元 1.0739 1.0731 +0.07 +1.12 1.0620

澳元/美元 0.9393 0.9390 +0.03 +5.39 0.8913

新西兰元/美元 0.8816 0.8810 +0.07 +7.43 0.8206

欧元/瑞郎 1.2137 1.2140 -0.02 -1.09 1.2271

欧元/英镑 0.7954 0.7945 +0.11 -4.13 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2413 9.2386 +0.03 +4.45 8.8474

美元/挪威克朗 6.1730 6.1753 -0.04 +1.76 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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