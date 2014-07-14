《全球汇市》美元兑日圆上涨，关注美联储主席在国会证词

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
对避险日圆的需求在周五消退，因对葡萄牙最大银行体质及其对欧元区金融体系冲击的担忧缓解。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，投机客在最新一周增持美元多头部位。7月8日止当周，美元净多头部位总值增至103.4亿美元。
此外，澳元在周五尾盘挫跌后回稳，当时澳洲央行总裁表示澳元汇率过强。
澳洲央行总裁史蒂文斯在上周尾段发布的Weekend Australian访谈中重申，部分投资人可能低估了澳元汇率会在某时点大幅下滑的风险。
澳元兑美元 最新报0.9398，此前曾跌至0.9370。交易商表示，周三公布的多项中国经济数据可能影响澳元走势，因中国是澳洲最大的贸易伙伴。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3632 1.3608 +0.18 -0.82 1.3745
美元/日圆 101.50 101.36 +0.14 -3.61 105.30
欧元/日圆 138.37 137.92 +0.33 -4.33 144.63
美元/瑞郎 0.8904 0.8925 -0.24 -0.27 0.8928
英镑/美元 1.7137 1.7122 +0.09 +3.51 1.6556
美元/加元 1.0739 1.0731 +0.07 +1.12 1.0620
澳元/美元 0.9393 0.9390 +0.03 +5.39 0.8913
新西兰元/美元 0.8816 0.8810 +0.07 +7.43 0.8206
欧元/瑞郎 1.2137 1.2140 -0.02 -1.09 1.2271
欧元/英镑 0.7954 0.7945 +0.11 -4.13 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2413 9.2386 +0.03 +4.45 8.8474
美元/挪威克朗 6.1730 6.1753 -0.04 +1.76 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。