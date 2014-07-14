中国金融：首个铁矿石和动力煤掉期已获央行批准，近期将上线--消息

路透北京7月14日 - 两位消息人士周一表示，中国首个铁矿石和动力煤掉期(swap)已经获得中国央行批准，将于近日一并上线交易。

上述消息人士并称露，这两个产品均以人民币计价，目前只有注册在中国的企业可以参与，但根据之前模拟交易的情况来看，参与度应该活跃。

“这个业务快上线了，...两个品种（铁矿石和动力煤掉期）会一起上线。”一位消息人士称。

路透已联系央行，暂未立即获得评论。

消息人士并指出，上述两个产品将采取交易商报价的场外交易模式（OTC），由央行直属机构--银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）负责交易清算。

对于指数的选择，消息人士称，人民币铁矿石掉期将以62%品位进口铁矿石现货价格作为标的，和之前模拟交易类似，将根据中联钢发布的中国铁矿石62%进口粉矿现货价格指数、北矿所铁矿石现货交易基准价（62%），以及上海钢联的Mysteel进口矿港口62澳粉现货价格指数的三家平均值来确定；而动力煤掉期的标的则是环渤海港口动力煤价格指数。

掉期交易（Swap）是指交易双方约定在未来某一期限相互交换各自持有的资产或现金流的交易形式，与期权、期货和远期同为金融衍生品。此前新加坡交易所等机构已先行推出铁矿石掉期交易，但结算大多参照国际主要铁矿石价格指数。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)