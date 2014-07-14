中国金融：首个铁矿石和动力煤掉期已获央行批准，近期将上线--消息

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透北京7月14日 - 两位消息人士周一表示，中国首个铁矿石和动力煤掉期(swap)已经获得中国央行批准，将于近日一并上线交易。
上述消息人士并称露，这两个产品均以人民币计价，目前只有注册在中国的企业可以参与，但根据之前模拟交易的情况来看，参与度应该活跃。
“这个业务快上线了，...两个品种（铁矿石和动力煤掉期）会一起上线。”一位消息人士称。
路透已联系央行，暂未立即获得评论。
消息人士并指出，上述两个产品将采取交易商报价的场外交易模式（OTC），由央行直属机构--银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）负责交易清算。
对于指数的选择，消息人士称，人民币铁矿石掉期将以62%品位进口铁矿石现货价格作为标的，和之前模拟交易类似，将根据中联钢发布的中国铁矿石62%进口粉矿现货价格指数、北矿所铁矿石现货交易基准价（62%），以及上海钢联的Mysteel进口矿港口62澳粉现货价格指数的三家平均值来确定；而动力煤掉期的标的则是环渤海港口动力煤价格指数。
掉期交易（Swap）是指交易双方约定在未来某一期限相互交换各自持有的资产或现金流的交易形式，与期权、期货和远期同为金融衍生品。此前新加坡交易所等机构已先行推出铁矿石掉期交易，但结算大多参照国际主要铁矿石价格指数。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选