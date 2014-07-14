中国外汇：上海外币利率市场化扩围初期运行平稳，未现大规模存款搬家

路透上海7月14日 - 中国放开小额外币存款利率上限的试点6月底由上海自贸区扩展至上海市后，至目前市场运行平稳。央行上海总部周一表示，这十几天以来，上海的外币挂牌利率等基本与政策实施前持平，储户反应平静，没有发生有规模的跨区域、跨行存款搬家。

央行上海总部新闻稿指出，下一阶段将持续监测分析，评估改革效果，完善风险防控，在外币存款利率方面积极探索可复制、可推广的金融管理模式，为下一步在全国深入推进这项改革积累经验。

据新闻稿，7月11日，上海的主要中资商业银行对客户的活期和三个月以内主要期限档次美元存款的挂牌利率平均为0.05%和0.2%，与政策实施前保持一致。

7月上旬小额美元存款活期加权平均利率为0.05%，与6月末持平；3个月以内的加权平均利率为0.39%，较6月末微涨了8个基点，较央行规定的对应期限小额外币存款利率上限分别低1.1个和2.36个百分点。

新闻稿称，在利率水平稳定的情况下，储户方面反应平静，没有发生有规模的跨区域、跨行存款搬家，各行外币存取款规模无明显变化。

根据央行统计，截至7月10日，上海市的美元、日元、欧元和港币四个币种存款余额（折算为美元）为177亿美元，比上月末增长了9亿美元,属于正常的变化范围。国有五大行在小额美元存款余额中占比为50.9%，较6月末上升2.6个百分点。

新闻稿还表示，新政实施后，上海的主要银行下调了外币存款议价门槛，中行上海分行、工行上海分行等大行都将最低议价门槛从300万美元下调至150万美元。议价门槛下调使中小企业客户直接受益，大型企业也可以更便利地配置存款，更高效地管理资金，提高财务收益。