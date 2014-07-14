中国外汇：简化特殊目的公司跨境资本交易，有序提高可兑换程度--外管局

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透北京7月14日 - 中国国家外汇管理局周一发布通知称，进一步简化和便利境内居民通过特殊目的公司从事投融资活动所涉及的跨境资本交易，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度。
外管局同时发布新闻稿称，改革返程投资外汇管理方式，优化相关管理流程，其所遵循的思路为：“跨境流出按对外直接投资（ODI）管理，跨境流入按境内直接投资（FDI）管理”。
在资金流动方面，通知拓宽了资金流出渠道，允许境内居民购付汇用于境外特殊目的公司设立及境外营运资金等，同时取消境内企业对特殊目的公司境外放款的限制。
在境外融资资金使用限制方面有所放宽，取消“境内居民从特殊目的公司获得的利润、红利及资本变动外汇收入应于获得之日起180日内调回境内”的强制性调回资金规定，允许境外融资及其他相关资金留存境外使用。
通知称，“特殊目的公司”是指境内居民（含境内机构和境内居民个人）以投融资为目的，以其合法持有的境内企业资产或权益，或者以其合法持有的境外资产或权益，在境外直接设立或间接控制的境外企业。
这较此前定义范围有所扩大。在2005年版本中，特殊目的公司仅限于境内居民的境内企业资产或权益，此番扩大至境外资产或权益。
比较新旧版本，此次还明确境内居民控制的境内企业在真实、合理需求的基础上，可以向境外特殊目的公司放款，境内居民亦可购汇用于出资、股份回购、退市等。
该通知为汇发 37号，自发布日起实施，2005年版本（汇发 75号）同时废止。（完）
参看详情请点选外管局网站（www.safe.gov.cn/） (发稿 李然; 审校 黄凯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。