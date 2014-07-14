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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 16:44 BJT

新兴汇市：亚洲货币大多走坚，印尼卢比下跌

印尼卢比 表现落后其他新兴亚币，兑美元下跌0.6%至11,645。

坡元盘初下滑，周一公布的数据显示，新加坡经济在4-6月出现七个季度以来首次萎缩，因制造业活动大幅下滑。

坡元兑美元 周一一度贬至1.2421，但稍后重回平盘上方，最新上涨0.1%，报1.2400。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.50 101.25 -0.25 +3.72 105.28

坡元 1.2402 1.2407 +0.04 +1.85 1.2632

台币 30.001 29.990 -0.04 -0.17 29.950

韩元 1017.75 1019.00 +0.12 +3.70 1055.40

泰铢 32.11 32.18 +0.22 +2.34 32.86

菲律宾披索 43.49 43.56 +0.17 +2.10 44.40

印尼卢比 11653.00 11580.00 -0.63 +4.35 12160.00

印度卢比 60.06 59.92 -0.22 +2.91 61.80

马币 3.1800 3.1860 +0.19 +3.00 3.2755

人民币 6.2059 6.2037 -0.04 -2.45 6.0539

(完)

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