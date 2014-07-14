新兴汇市：亚洲货币大多走坚，印尼卢比下跌

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
印尼卢比 表现落后其他新兴亚币，兑美元下跌0.6%至11,645。
坡元盘初下滑，周一公布的数据显示，新加坡经济在4-6月出现七个季度以来首次萎缩，因制造业活动大幅下滑。
坡元兑美元 周一一度贬至1.2421，但稍后重回平盘上方，最新上涨0.1%，报1.2400。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.50 101.25 -0.25 +3.72 105.28
坡元 1.2402 1.2407 +0.04 +1.85 1.2632
台币 30.001 29.990 -0.04 -0.17 29.950
韩元 1017.75 1019.00 +0.12 +3.70 1055.40
泰铢 32.11 32.18 +0.22 +2.34 32.86
菲律宾披索 43.49 43.56 +0.17 +2.10 44.40
印尼卢比 11653.00 11580.00 -0.63 +4.35 12160.00
印度卢比 60.06 59.92 -0.22 +2.91 61.80
马币 3.1800 3.1860 +0.19 +3.00 3.2755
人民币 6.2059 6.2037 -0.04 -2.45 6.0539
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/李婷仪 审校 田建华/张若琪)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。