中国个股：林洋电子与三星就LED照明产品战略联盟，共拓中国市场

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透上海7月14日 - 中国江苏林洋电子股份公司 周一宣布，旗下子公司林洋照明科技与韩国三星电子 子公司上海三星半导体就LED照明产品结成战略联盟，双方将在中国市场共同开拓LED项目。
公告显示，双方近日签署战略合作协议书，林洋承诺LED照明产品所用的LED颗粒在同等商务条件下，给予三星唯一优先权；上海三星承诺在产品研发、颗粒采购等方面给予林洋在价格、质量、交期、信用等方面给予支持，承诺给予林洋市场最优惠的采购价格支持。在 LED照明产业链上，双方互为对方最重要的支持对象和战略合作伙伴。
林洋电子充分发挥自身的细分渠道优势资源，三星充分发挥品牌及技术优势，在中国市场共同开拓LED项目。
林洋表示，与上海三星的合作有利于公司在LED照明领域进行更深层次的拓展，有利于公司进一步扩大LED照明等产品在国内市场的份额，提升上市公司的整体盈利能力。
不过公司亦强调， 上述协议仅是双方合作的战略性约定，具体项目的履行存在一定的不确定性因素，对于未来的业绩暂时无法估算。
林洋电子周一收报23.01元，涨0.65元或2.91%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。