中国个股：林洋电子与三星就LED照明产品战略联盟，共拓中国市场

路透上海7月14日 - 中国江苏林洋电子股份公司 周一宣布，旗下子公司林洋照明科技与韩国三星电子 子公司上海三星半导体就LED照明产品结成战略联盟，双方将在中国市场共同开拓LED项目。

公告显示，双方近日签署战略合作协议书，林洋承诺LED照明产品所用的LED颗粒在同等商务条件下，给予三星唯一优先权；上海三星承诺在产品研发、颗粒采购等方面给予林洋在价格、质量、交期、信用等方面给予支持，承诺给予林洋市场最优惠的采购价格支持。在 LED照明产业链上，双方互为对方最重要的支持对象和战略合作伙伴。

林洋电子充分发挥自身的细分渠道优势资源，三星充分发挥品牌及技术优势，在中国市场共同开拓LED项目。

林洋表示，与上海三星的合作有利于公司在LED照明领域进行更深层次的拓展，有利于公司进一步扩大LED照明等产品在国内市场的份额，提升上市公司的整体盈利能力。

不过公司亦强调， 上述协议仅是双方合作的战略性约定，具体项目的履行存在一定的不确定性因素，对于未来的业绩暂时无法估算。