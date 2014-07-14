《中国上海证交所A+B股股价对比表》--7月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港7月14日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:48时,1 美元=6.2059人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股 A/B股 元) 价(美 比价 元) 仪电电 6.13 0.466 2.12 子 市北高 10.42 0.579 2.90 新 大众交 6.44 0.616 1.68 通 永生投 15.12 1.27 1.92 资 老凤祥 27.41 2.626 1.68 S中纺机 25.97 0.814 5.14 鼎立股 10.94 0.613 2.88 份 氯碱化 7.67 0.449 2.75 工 双钱股 11.45 0.687 2.69 份 海立股 7.51 0.541 2.24 份 浦东金 10.2 0.956 1.72 桥 外高桥 26.34 1.507 2.82 ST联华 18.5 1.619 1.84 锦江投 9.22 0.903 1.65 资 中路股 17.07 0.82 3.35 份 金山开 14.05 0.595 3.80 发 海欣股 7.25 0.469 2.49 份 耀皮玻 9.24 0.623 2.39 璃 大江股 5.94 0.359 2.67 份 上柴股 9.95 0.677 2.37 份 丹化科 5.93 0.412 2.32 技 上海三 6.36 0.622 1.65 毛 友谊股 10.97 1.197 1.48 份 上工申 11.5 0.56 3.31 贝 上海机 17.02 1.717 1.60 电 宝信软 29.28 1.899 2.48 件 上海物 9.53 0.624 2.46 贸 自仪股 7.92 0.657 1.94 份 上海普 18.91 0.78 3.91 天 陆家嘴 15.6 1.461 1.72 华新水 6.94 0.904 1.24 泥 锦江股 17.54 1.504 1.88 份 鄂尔多 7.38 0.782 1.52 斯 华电能 2.87 0.303 1.53 源 SST天海 6.1 0.288 3.41 大名城 6.59 0.375 2.83 东方通 13.32 0.561 3.83 信 黄山旅 12.67 1.279 1.60 游 开开实 12.61 0.77 2.64 业 海南航 1.69 0.358 0.76 空 ST轻骑 4.1 0.308 2.15 振华重 3.23 0.384 1.36 工 锦州港 4.13 0.39 1.71 九龙山 3.32 0.291 1.84 凌云股 8.97 0.525 2.75 份 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。