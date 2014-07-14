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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 17:11 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--7月14日

路透香港7月14日 - 
 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:48时,1         
 美元=6.2059人民币          )                             
                                                                
  公司名      A股代码       B股代码     A股股价(  B股股   A/B股
                                          元)     价(美    比价
                                                   元)    
  仪电电                                    6.13   0.466    2.12
 子                                                       
  市北高                                   10.42   0.579    2.90
 新                                                       
  大众交                                    6.44   0.616    1.68
 通                                                       
  永生投                                   15.12    1.27    1.92
 资                                                       
  老凤祥                                   27.41   2.626    1.68
                                                          
  S中纺机                                  25.97   0.814    5.14
  鼎立股                                   10.94   0.613    2.88
 份                                                       
  氯碱化                                    7.67   0.449    2.75
 工                                                       
  双钱股                                   11.45   0.687    2.69
 份                                                       
  海立股                                    7.51   0.541    2.24
 份                                                       
  浦东金                                    10.2   0.956    1.72
 桥                                                       
  外高桥                                   26.34   1.507    2.82
                                                          
  ST联华                                    18.5   1.619    1.84
                                                          
  锦江投                                    9.22   0.903    1.65
 资                                                       
  中路股                                   17.07    0.82    3.35
 份                                                       
  金山开                                   14.05   0.595    3.80
 发                                                       
  海欣股                                    7.25   0.469    2.49
 份                                                       
  耀皮玻                                    9.24   0.623    2.39
 璃                                                       
  大江股                                    5.94   0.359    2.67
 份                                                       
  上柴股                                    9.95   0.677    2.37
 份                                                       
  丹化科                                    5.93   0.412    2.32
 技                                                       
  上海三                                    6.36   0.622    1.65
 毛                                                       
  友谊股                                   10.97   1.197    1.48
 份                                                       
  上工申                                    11.5    0.56    3.31
 贝                                                       
  上海机                                   17.02   1.717    1.60
 电                                                       
  宝信软                                   29.28   1.899    2.48
 件                                                       
  上海物                                    9.53   0.624    2.46
 贸                                                       
  自仪股                                    7.92   0.657    1.94
 份                                                       
  上海普                                   18.91    0.78    3.91
 天                                                       
  陆家嘴                                    15.6   1.461    1.72
                                                          
  华新水                                    6.94   0.904    1.24
 泥                                                       
  锦江股                                   17.54   1.504    1.88
 份                                                       
  鄂尔多                                    7.38   0.782    1.52
 斯                                                       
  华电能                                    2.87   0.303    1.53
 源                                                       
  SST天海                                    6.1   0.288    3.41
                                                          
  大名城                                    6.59   0.375    2.83
                                                          
  东方通                                   13.32   0.561    3.83
 信                                                       
  黄山旅                                   12.67   1.279    1.60
 游                                                       
  开开实                                   12.61    0.77    2.64
 业                                                       
  海南航                                    1.69   0.358    0.76
 空                                                       
  ST轻骑                                     4.1   0.308    2.15
                                                          
  振华重                                    3.23   0.384    1.36
 工                                                       
  锦州港                                    4.13    0.39    1.71
                                                          
  九龙山                                    3.32   0.291    1.84
                                                          
  凌云股                                    8.97   0.525    2.75
 份                                                       
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                      中国已公布新股发行上市日程          
                                    表                          
  香港股市报导                      中国待发行新股一览表                  
  美国股市报导                      中国新股申购资金情况一览表             
  台湾股市报导                      香港股市拟发行新股一览表              
  中国新闻                          香港已公布新股发行上市日程            
                                    表                          
  香港新闻                          中国新股新闻                            
  台湾新闻                          香港新股新闻                            
  中国股市观察                      中国个股业绩                            
  香港股市观察                      报摘                                   
  中国融资融券                                                  
 
 (整理 赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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