企业并购：瑞士巧克力生产商Lindt同意收购美国Russell Stover

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透苏黎世7月14日 - 瑞士巧克力生产企业Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 表示，同意收购美国糖果家族企业Russell Stover。这将使前者成为北美第三大巧克力生产商。
这家瑞士公司未透露交易价格。预计这项交易将在2015年帮助该集团在北美地区获得超过15亿美元的营收。
Lindt董事长兼执行长Ernst Tanner在声明中称，“这是Lindt & Spruengli迄今经历的最大规模且最重要的战略收购，是我们扩张北美巧克力业务的独特机会，”
Russell Stover以其盒装巧克力着称，是美国以营收计第三大糖果公司，年营收约为五亿美元。
Lindt生产巧克力球与金箔纸精装巧克力。
Lindt在另一项声明中称，上半年营收增长6%至12亿瑞郎，与路透调查分析师平均预估的11.95亿瑞郎相符。
该公司证实预估今年营收将增长6-8%，未计利息、税项之利润(EBIT)率将提高20-40个基点。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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