《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港7月14日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:50时,1港元=0.8007 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股 B股股 A/B股 价(元) 价(港 比价 元) 深物业 6.83 5.09 1.68 南玻 6.94 5.51 1.57 深康佳 4.52 2.94 1.92 ST中华 5.81 2.61 2.78 ST中冠 10.44 4.88 2.67 深深宝 6.74 6.90 1.22 深华发 8.03 3.80 2.64 深赤湾 13.32 12.02 1.38 招商地产 10.99 12.01 1.14 特力 9.75 5.96 2.04 飞亚达 8.57 6.24 1.72 一致药业 43.60 35.62 1.53 深深房 3.93 2.89 1.70 ST盛润 6.96 6.01 1.45 深南电 4.12 2.60 1.98 深纺织 8.24 5.92 1.74 方大集团 7.84 3.80 2.58 深国商 13.52 8.95 1.89 深赛格 5.03 2.91 2.16 宝石 7.44 4.66 1.99 小天鹅 10.28 9.91 1.30 粤高速 3.21 2.50 1.60 晨鸣纸业 4.08 3.62 1.41 ST珠江 6.09 3.20 2.38 美菱电器 4.72 4.92 1.20 大冷股份 10.10 7.06 1.79 粤电力 4.61 4.66 1.24 佛山照明 9.48 6.35 1.86 江铃汽车 32.00 32.31 1.24 沙隆达 12.40 8.93 1.73 苏常柴 8.06 4.68 2.15 威孚高科 26.42 26.40 1.25 古井贡酒 20.51 16.71 1.53 ST东海 5.54 4.94 1.40 长安汽车 13.36 16.60 1.01 京东方 2.20 2.03 1.35 鲁泰 8.73 10.53 1.04 本钢板材 4.50 2.54 2.21 张裕 24.30 18.40 1.65 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。