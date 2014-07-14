《交易视点》中国中长债调整空间有限，金融债相对有价值--中信证券

路透上海7月14日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报称，整体来看，七天回购利率均值可能在3.2%-3.5%水平。而考虑到当前10年期金融债收益率已涨至5.15%左右，中长期利率债进一步调整的空间有限。

对交易型机构而言，建议把握收益率区间震荡的行情进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**出口数据低于预期**

6月份出口同比增速为7.2%，低于我们预期的8%和市场预期的10.6%；进口同比增速从-1.6%回升至5.5%，与市场预期基本一致。

6月份出口金额的趋势环比为-3.6%，仍处于偏低水平，显示出口依旧疲弱，出口增速较一季度的-3.4%回升至5.0%，主要与去年同期基数下降有关。

前瞻地看，6月海关公布的出口先导指标为42.2，为近两年来的次高点，PMI新出口订单指数也呈现连续走强的态势，预示出口将延续改善趋势，6月份出口数据偏弱可能是受人民币贬值挤出虚假贸易影响。

考虑到OECD综合领先指数仍在环比改善，人民币贬值将对出口有所促进，我们对下半年的出口持乐观态度，预计三季度出口增速有望进一步加速。

**通胀短期无忧**

6月份食品价格下跌0.4%，非食品价格环比持平，6月份CPI同比增速较5月份的2.5%下滑至2.3%，低于我们的预期。

前瞻地看，受经济低迷和需求淡季影响，猪肉价格近期处于震荡之中，但值得关注的是生猪和母猪存栏量均处于历史地位，下半年猪肉价格仍有上涨压力。

考虑到食品价格和PPI的季调环比均呈现回升态势，预计CPI同比下半年将呈现前低后高的走势，三季度的通胀水平将维持合理水平，货币政策有望延续二季度偏宽松的基调，为实体经济提供支持。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，6月份出口增速低于预期，外需对经济的支持力度并不明显；6月份的CPI低于预期，三季度通胀对货币政策和债券市场的压力较小。

但上周资金利率维持相对高位，而陆续推出的定向宽松也支持了表内信贷和M2的扩张，并且一定程度上支持实体经济企稳，市场对即将公布的信贷和经济数据仍偏谨慎。

我们认为，目前社会融资规模的环比增速仍然偏弱，经济回升的力度略有不足，央行货币政策委员会二季度例会延续了一季度货币政策执行报告中“灵活运用多种货币政策工具”的提法，预计二季度“定向降准”和“再贷款”等操作仍可能进一步开展，资金面仍将维持相对宽松的局面。

但是低位企稳的基本面、相对谨慎的公开市场操作和市场情绪使得三季度资金面可能环比二季度有所收紧。整体来看，7天回购利率均值可能在3.2%-3.5%的水平。

考虑到当前10年期金融债收益率已经达到5.15%左右，中长期利率债进一步调整的空间有限，对交易型机构而言，建议把握收益率区间震荡的行情进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)