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货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 17:19 BJT

欧洲个股：渣打银行具状控告青岛港事件关连企业德正资源董事长

路透香港7月14日 - 根据香港法院文件，渣打银行 具状控告青岛德正资源董事长陈基鸿。德正资源是中国青岛港骗贷疑案的关键企业。

渣打发言人Valerie Tay证实，渣打已对陈基鸿展开法律程序。(完)
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