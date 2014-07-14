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货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 17:13 BJT

日本个股：丰田汽车将从周二开始暂停南非一工厂部分生产--发言人

路透开普敦7月14日 - 日本丰田汽车 发言人称，公司将从周二开始暂停南非一组装厂的部分生产，因汽车配件供应商公司发生罢工。

发言人Mary Willemse称，“丰田汽车将从周二起关闭德班工厂的两条生产线。”(完)
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