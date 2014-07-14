《交易视点》中国资金面若保持稳定，短融收益率有再降空间--中信证券

路透上海7月14日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，目前来看，短融收益率与资金面仍处于历史较高水平，若资金面仍将保持相对稳定，短融收益率或有进一步下行的空间，总体来看短融产品仍有一定的配置价值。

**短融仍有配置价值**

上周在资金面偏紧的背景下，短端产品收益率基本稳定、略有下行。

受上缴存款准备金及大行分红因素影响，上周资金面偏紧张，央行继续实现货币资金净投放。

虽然资金利率仍有所上行，但央行适度宽松的政策没有改变，货币政策短期内仍将保持中性偏宽松的基调、转向的概率不大；而短期品种仍是市场成交活跃且追逐的品种，虽然资金利率有所上行，但短期品种收益率仍保持稳定、且有所下行。

目前来看，短融收益率与资金面仍处于历史较高水平，若资金面仍将保持相对稳定，短融收益率或有进一步下行的空间，总体来看短融产品仍有一定的配置价值。

**中票收益率将维持窄幅震荡**

上周中票收益率基本稳定，与同期限金融债利差50BP左右、低于历史均值水平。对于中票市场，受相对较低的信用利差影响，高等级债券收益率或将继续与金融债保持同向波动状态。

虽然上周资金面受7月周期性因素影响出现偏紧的状态、但在央行适度宽松的态度下料将保持相对稳定。

市场目前较为纠结的仍是基本面的企稳，好于预期的经济数据和刺激政策的推出将加重投资者的紧张情绪，但也有部分高频数据显示经济反弹的可持续性有待观察。

随着陆续有经济数据发布，预计市场收益率将继续维持窄幅振荡的状态。至于中低评级债券，配置盘可以考虑适当配置，但其交易时机仍未到来，主要在于实体周期性行业盈利状况并未出现明显的好转、有信用事件继续陆续爆发的可能。

**部分地方城投公司改制，短期利好有限**

上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率维持在6.60%左右的水平。

上周有新闻报道，多家地方城投公司试水转型改制，长期来看符合城投公司的发展方向，但改制不仅仅是名字的变化、更在于自身经营管理能力的提高，短期来看利好有限。

10佳城投对其抵押用地的情况进行了说明；土地使用权质押在实际处理过程中遇到的流动性问题较为明显，且与城投公司经营的关联度较高，增信效果较一般；该债收益率受此事件影响出现了较大幅度上行，但对其他城投债的波及有限。

**个券点金**

上周共有83只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1385.6亿元。

短融和超短融中，我们推荐14联通CP001、14长电SCP004、14中粮SCP004、14华能集SCP003、14华电SCP006、14中建材SCP008、14五矿股SCP006、14河钢CP001、14津保税CP001、14北建工CP001；

中期票据中，我们推荐14陕延油MTN002、14中航集MTN001、14本钢MTN001、14成渝MTN001；

私募票据中我们推荐14晋煤PPN002、14闽能源PPN004、14乌国资PPN002；

企业债中我们推荐14铁道07（有担保）、14阳光纸业债（有担保）、14塖州债（有担保）；公司债中我们推荐14鲁高速。(完)