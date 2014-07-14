《交易视点》中国资金面若保持稳定，短融收益率有再降空间--中信证券

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透上海7月14日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，目前来看，短融收益率与资金面仍处于历史较高水平，若资金面仍将保持相对稳定，短融收益率或有进一步下行的空间，总体来看短融产品仍有一定的配置价值。
**短融仍有配置价值**
上周在资金面偏紧的背景下，短端产品收益率基本稳定、略有下行。
受上缴存款准备金及大行分红因素影响，上周资金面偏紧张，央行继续实现货币资金净投放。
虽然资金利率仍有所上行，但央行适度宽松的政策没有改变，货币政策短期内仍将保持中性偏宽松的基调、转向的概率不大；而短期品种仍是市场成交活跃且追逐的品种，虽然资金利率有所上行，但短期品种收益率仍保持稳定、且有所下行。
目前来看，短融收益率与资金面仍处于历史较高水平，若资金面仍将保持相对稳定，短融收益率或有进一步下行的空间，总体来看短融产品仍有一定的配置价值。
**中票收益率将维持窄幅震荡**
上周中票收益率基本稳定，与同期限金融债利差50BP左右、低于历史均值水平。对于中票市场，受相对较低的信用利差影响，高等级债券收益率或将继续与金融债保持同向波动状态。
虽然上周资金面受7月周期性因素影响出现偏紧的状态、但在央行适度宽松的态度下料将保持相对稳定。
市场目前较为纠结的仍是基本面的企稳，好于预期的经济数据和刺激政策的推出将加重投资者的紧张情绪，但也有部分高频数据显示经济反弹的可持续性有待观察。
随着陆续有经济数据发布，预计市场收益率将继续维持窄幅振荡的状态。至于中低评级债券，配置盘可以考虑适当配置，但其交易时机仍未到来，主要在于实体周期性行业盈利状况并未出现明显的好转、有信用事件继续陆续爆发的可能。
**部分地方城投公司改制，短期利好有限**
上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率维持在6.60%左右的水平。
上周有新闻报道，多家地方城投公司试水转型改制，长期来看符合城投公司的发展方向，但改制不仅仅是名字的变化、更在于自身经营管理能力的提高，短期来看利好有限。
10佳城投对其抵押用地的情况进行了说明；土地使用权质押在实际处理过程中遇到的流动性问题较为明显，且与城投公司经营的关联度较高，增信效果较一般；该债收益率受此事件影响出现了较大幅度上行，但对其他城投债的波及有限。
**个券点金**
上周共有83只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1385.6亿元。
短融和超短融中，我们推荐14联通CP001、14长电SCP004、14中粮SCP004、14华能集SCP003、14华电SCP006、14中建材SCP008、14五矿股SCP006、14河钢CP001、14津保税CP001、14北建工CP001；
中期票据中，我们推荐14陕延油MTN002、14中航集MTN001、14本钢MTN001、14成渝MTN001；
私募票据中我们推荐14晋煤PPN002、14闽能源PPN004、14乌国资PPN002；
企业债中我们推荐14铁道07（有担保）、14阳光纸业债（有担保）、14塖州债（有担保）；公司债中我们推荐14鲁高速。(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。