中国个股：中国北车签订若干项重大合同，合计金额约为62亿元人民币

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透北京7月14日 - 中国铁路及轨道交通设备制造商--中国北车股份有限公司 周一发布公告称，近日签订了若干项重大合同，合计金额约为62.05亿元人民币，占该公司2013年营业收入约6.38%。
公告称，中国北车全资子公司共与中国铁路总公司及其下属各铁路局、中国铁路建设投资公司、世行驻刚果（金）代表处和刚果（金）铁路公司等单位签订了总金额约为人民币53.97亿元的合同。此外中国北车控股子公司还签订了总金额约为人民币8.08亿元的合同。
公告并显示，中国北车全资子公司唐山轨道客车有限责任公司中标天津地铁5号线工程电动客车采购项目，中标总金额约为人民币11.44亿元，该项目的合同将于近日签订。
中国北车周一收报4.77元，过去一个月累计上涨6.90%。
欲了解公告详情，进一步点选 here （完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。