中国个股：中国北车签订若干项重大合同，合计金额约为62亿元人民币

路透北京7月14日 - 中国铁路及轨道交通设备制造商--中国北车股份有限公司 周一发布公告称，近日签订了若干项重大合同，合计金额约为62.05亿元人民币，占该公司2013年营业收入约6.38%。

公告称，中国北车全资子公司共与中国铁路总公司及其下属各铁路局、中国铁路建设投资公司、世行驻刚果（金）代表处和刚果（金）铁路公司等单位签订了总金额约为人民币53.97亿元的合同。此外中国北车控股子公司还签订了总金额约为人民币8.08亿元的合同。