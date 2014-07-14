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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 17:19 BJT

中国个股：中国北车签订若干项重大合同，合计金额约为62亿元人民币

路透北京7月14日 - 中国铁路及轨道交通设备制造商--中国北车股份有限公司 周一发布公告称，近日签订了若干项重大合同，合计金额约为62.05亿元人民币，占该公司2013年营业收入约6.38%。

公告称，中国北车全资子公司共与中国铁路总公司及其下属各铁路局、中国铁路建设投资公司、世行驻刚果（金）代表处和刚果（金）铁路公司等单位签订了总金额约为人民币53.97亿元的合同。此外中国北车控股子公司还签订了总金额约为人民币8.08亿元的合同。

公告并显示，中国北车全资子公司唐山轨道客车有限责任公司中标天津地铁5号线工程电动客车采购项目，中标总金额约为人民币11.44亿元，该项目的合同将于近日签订。

中国北车周一收报4.77元，过去一个月累计上涨6.90%。

欲了解公告详情，进一步点选 here （完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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