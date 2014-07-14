中港个股：中联重科预料上半年净利按年倒退60-70%

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港7月14日 - 中国大型工程机械生产商--中联重科 周一称，预计按中国会计准则，上半年净利将同比倒退60-70%，受中国固定资产投资减少，以及公司实施从紧销售政策影响。
该公司的声明称，受中国国家固定资产投资，尤其是房地产投资增速持续放缓的影响，工程机械产品市场需求不振，使得其混凝土机械与起重机械产品营业收入同比下降明显，整体净利润同比下降。
另外，为控制风险及实现有质量的经营，公司继续实施从紧的销售政策，对上半年的营业收入和利润也产生一定影响。
中联重科表示，上半年环卫机械产品营业收入及境外销售营业收入额均实现较好增长趋势。同时，公司陆续采取了一系列开源节流、降本增效的措施，将逐步产生效应，对整体运营起到积极的影响。
中联重科H股今天收市小升0.44%，报4.6港元，今年以来跌逾36%；其A股今年以来则跌18%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。