中港个股：中联重科预料上半年净利按年倒退60-70%

路透香港7月14日 - 中国大型工程机械生产商--中联重科 周一称，预计按中国会计准则，上半年净利将同比倒退60-70%，受中国固定资产投资减少，以及公司实施从紧销售政策影响。

该公司的声明称，受中国国家固定资产投资，尤其是房地产投资增速持续放缓的影响，工程机械产品市场需求不振，使得其混凝土机械与起重机械产品营业收入同比下降明显，整体净利润同比下降。

另外，为控制风险及实现有质量的经营，公司继续实施从紧的销售政策，对上半年的营业收入和利润也产生一定影响。

中联重科表示，上半年环卫机械产品营业收入及境外销售营业收入额均实现较好增长趋势。同时，公司陆续采取了一系列开源节流、降本增效的措施，将逐步产生效应，对整体运营起到积极的影响。