《交易视点》中国基金监管新规对可转债市场影响不大--中信证券

路透上海7月14日 - 中国中信证券最新可转债市场周报认为，证监会上周发布新规要求，公募基金持有单一公司发行的证券的比例不得超过基金资产净值的10%，但因该规定两年后才执行，且转债基金可豁免，因此监管新规对转债市场基本没有影响。

**基金监管新规影响不大**

7月11日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其实施规定，影响主要体现在：

1、公募基金总体杠杆率不超过1.4倍，对杠杆率的限制更加严格；

2、公募基金持有单一公司发行的证券的比例不得超过基金资产净值的10%（两年后开始执行）；

3、可转债基金投资可转债的部分，不受单一证券投资不超过基金资产净值10%的限制。

由于持有单一证券比例不超净值10%的规定在两年后才执行，且转债基金可豁免，因此监管新规对转债市场基本没有影响。

**转债投资策略**

上周隐约出现风格转换的迹象，制造业蓝筹股反弹。

本周即将公布的经济数据，金融数据偏正面的可能性较大，增长数据即使低于预期，市场也会期待稳增长政策出台，因此转债作为博弈反弹的品种，当前仍然具有较好的投资价值，建议维持中配或超配。

个券方面，重点持有低估值的工行、中行、平安转债，风险偏好较高的投资者可增持重工转债。

民生转债在下跌之后，到期收益率提高至4.2%，纯债溢价率7.4%，安全边际相对较高；再考虑到正股具有较强的弹性，当前转股溢价率虽然较高，仍建议中长期配置型投资者增持。

**转债指数下跌，估值微降**

上周A股沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为-1.4%、-2.8%和-3.7%，军工和制造业周期股反弹，成长股大幅下跌。

转债指数跌幅-0.6%，估值略微下降，海直（+2.9%），泰尔、齐翔、徐工、久立（+0.9%- +2.1%）等通航和制造业转债反弹，大盘转债普遍下跌，偏债型转债到期收益率回升0-10bp。

**关注供给收缩对猪价的影响**

上周中观价格数据显示，螺纹钢+0.9%，铁矿石+0.0%，铝+0.3%，动力煤+0.4%，焦煤-0.4%，PO 42.5水泥-0.6%，涨跌互现，信号尚不明显。

6月份CPI同比增速2.3%，低于市场预期0.1个百分点，猪肉价格回落是重要原因。

三季度猪价将出现季节性反弹，对CPI的影响尚小，但生猪存量和能繁母猪降至三年来的最低位，需关注供给收缩是否导致猪价在四季度超预期反弹。

**债市仍以中短端息差交易为主**

二季度经济数据即将公布，金融数据可能超预期，投资数据需观察，考虑到政策托底因素，蓝筹股下跌风险不大。

债市方面，周小川行长称“央行准备用短期和中期政策工具来引导利率水平”，预计市场热情将继续集中在中短端，以信用债的息差交易为主，收益率呈现震荡走势。(完)