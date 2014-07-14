《交易视点》离岸人民币债券价格有望进一步反弹--中信证券

路透上海7月14日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，中国经济企稳，以及欧美央行继续实施货币宽松政策，都有助于离岸人民币债券价格进一步反弹。建议投资者配置各类未评级国企债券和评级BB-级及以上的房地产债券。

**市场研判和投资策略**

国内经济正企稳回升，三季度通胀压力不大，国内货币和财政政策都有一定的操作空间。随着微刺激政策加码和基建投资发力，下半年经济增速有望加快。

另外，欧美央行继续实施货币宽松政策，海外市场波动性维持低位。上述因素有助于离岸人民币债券价格进一步反弹。建议投资者配置各类未评级国企债券和评级BB-级及以上的房地产债券。

原因包括：(1)人民币国际化推进和人民币跨境使用的提升，将会使CNH市场流动性呈紧平衡状态，低票息的高评级债券配置价值降低；

（2）下半年更多地方政府料加入取消楼市限购的行列，本轮房地产债券价格下跌或已到阶段性低点，房地产债存在交易性机会。

**离岸人民币市场流动性持续收紧**

从5月份开始CNH市场流动性就出现紧张的苗头，而且在跨过半年时点后，CNH市场流动性也没有任何宽松的迹象，7月至今隔夜和7天拆借利率均值分别为3.06%和3.39%，较上月上升48bp和31bp。

原因有以下几个方面：

一是2月末开始的人民币贬值已经对离岸人民币市场流动性产生负面影响；

二是海外其他地区对人民币的需求正在不断提升，特别是新加坡的跨境人民币业务快速发展，导致对人民币的需求上升；

三是上海自贸区推进人民币为主的资本项下可兑换也是造成海外市场人民币流动性紧张的重要原因。随着人民币跨境流动规模和频率的显着提升，预计下半年CNH市场流动性将维持紧平衡。

**美联储6月会议纪要符合市场预期**

如果经济状况保持正面，FOMC将在10月议息会议后结束购债计划。

同时，美联储重申预计在购债结束后相当长一段时间内将继续维持当前的低利率水平，加息时点取决于美联储对实现就业最大化和2%通胀目标进程的评估。

本次会议纪要的亮点在于，讨论了退出货币宽松政策的操作细节问题，超额准备金利率（interest rate on excess reserves, IOER）和隔夜逆回购（reverse repurchase agreement program, RRP）将在货币政策正常化过程中扮演重要角色。

**时代地产信用分析**

该公司2013年12月在港交所主板成功上市，拓展境外市场融资渠道，同时，2013年经营业绩表现良好，录得大幅增长。

需关注的因素：国内房地产市场步入下行通道；物业项目分布集中，存在较高的集中度风险；负债率过高，偿债能力偏弱。时代地产的中信内部信用评级为E1级别，相当于国内外部评级的AA-级别。(完)