中国新股：证监会核准12家企业首发申请，为IPO重启后第二批

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透北京7月14日 - 中国证监会周一晚间宣布，已核准12家企业的新股首发申请，其中上交所六家，深交所中小板一家、创业板五家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第二批新股批文。
证监会官方微博新闻稿显示，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。
在经历四个月的空档期后，中国证监会此前于6月9日宣布A股IPO再度重启，首批核准的10家企业中沪深交易所各五家。
6月中重启的本轮新股定价普遍低于行业平均水平，给了市场无风险套利的机会，新股上市后几乎都经历了连续数日巨量买单封涨停的局面。而新股上市初期抛盘稀少，连续涨停的走势已在意料之中。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。