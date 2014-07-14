中国新股：证监会核准12家企业首发申请，为IPO重启后第二批

路透北京7月14日 - 中国证监会周一晚间宣布，已核准12家企业的新股首发申请，其中上交所六家，深交所中小板一家、创业板五家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第二批新股批文。

证监会官方微博新闻稿显示，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。

在经历四个月的空档期后，中国证监会此前于6月9日宣布A股IPO再度重启，首批核准的10家企业中沪深交易所各五家。