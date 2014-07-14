《交易视点》中国债市收益率曲线再度熊陡，建议降低久期配置--中金

路透上海7月14日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，近期市场谨慎情绪增加，7月以来现券收益率曲线出现陡峭化上移。中长期债券仍有一定调整压力，投资者可以降低久期配置，等待中长端收益率调整后再寻求机会介入。

**收益率曲线再度熊陡**

我们认为制约三季度乃至下半年市场的主要因素是供需关系，尤其是在利率产品层面。三季度是利率债的供给高峰，国债和地方政府债在三季度的发行量较大。

我们预计三季度利率债净增量可能接近8000亿，一季度和二季度分别为4200亿和7000亿。其中7月份和9月份的净增量压力相对较高。例如本周，利率债的发行量就接近2000亿，是近期供给量最大的一周。

供需关系不乐观以及资金面不确定性增加的情况下，交易型机构逐步将债券组合久期缩短，推动收益率曲线再度陡峭化。

本周利率债供给较多，而且将发布经济和金融数据，我们预计经济和金融数据均有明显回升，从而进一步压制债市表现。

近期中长期债券仍有一定调整压力，投资者可以降低久期配置，等待中长端收益率调整后再寻求机会介入。比如在上期周报中，我们认为10年期国开债收益率回升到5.4%上方可以考虑重新介入。

**银行自营配置需求减弱**

银行自营机构的配置需求7月份以来有所减弱。主要的原因是一旦收益率下行乏力，配置型机构的心态就没有前期那么着急。

全年来看，银行自营配置账户仍受制于存款被货基和银行理财分流，整体的配置需求有限，只是将有限的需求进行节奏上的调整而已。

银行自营配置账户需求不强很大程度上是因为存款增长乏力，这一点我们以前多次提到过。今年货基和银行理财规模都大幅增长，发展速度之快超过以往任何一年。因此今年是利率市场化加速的一年。

年初的时候银行理财规模略为10.2万亿，今年4月末，银行理财规模已经达到13万亿，到5月末达到13.9万亿，相当于今年半年的时间，银行理财的增量规模已经超过以往全年的增量甚至更多。

如果银行表内再不推动利率市场化进行反击，则表内存款增量和存款结构将继续恶化。也正是这样的原因，周小川行长在上周的中美战略对话中再次提到利率市场化可能会在2年内完成，有一种强烈的迫切感。

下半年可能会加快推出普通的大额存单与表外的理财工具进行抗衡。对于银行理财而言，尽管目前息差已经很小，经营难度较大，但为了应对利率市场化的加速发展和激烈的竞争环境，理财也不敢轻易大幅下调利率。

理财利率维持在高位使得银行负债端成本居高难下，使得银行无论是理财账户还是自营账户对资产收益率的要求也难以降下来。

**食品通胀压力不可忽视**

生猪存栏量持续回落，猪价上行周期较明确，叠加禽类价格上涨，食品通胀压力不可忽视。

5月，生猪存栏量低于上一轮猪周期低点，能繁母猪存栏量接近上一轮猪周期低点。6月以来，玉米价格快速上涨，猪粮价比持续回落，生猪养殖亏损面进一步扩大，养殖户季节性补栏积极性不高，部分养殖户甚至仍在淘汰能繁母猪，能繁母猪存栏量存在继续下降压力，未来猪肉供给或持续减少，猪价上行周期较明确。

货币增速相对较低可能对猪肉价格涨幅形成一定制约，但供给才是最根本的决定因素，猪肉价格大幅上涨是大概率事件。

由于猪肉在食品消费中的核心地位，猪价通常是食品价格的主导因素，猪肉价格周期性波动也主导其他肉禽价格波动。

当前祖代鸡引种量下降，肉鸡供给难以大幅回升，再叠加猪肉价格上涨带动，鸡肉价格或将延续涨势。禽类价格的推波助澜，再考虑可能的厄尔尼诺对农作物乃至饲料价格的影响，食品通胀压力不可忽视。

预计猪肉和其他肉禽类价格上涨将显着推升食品价格，年底CPI同比增速大概率将升至3.0%以上，明年上半年CPI同比或运行在3%-4%的区间。

**外贸持续弱复苏可期**

随着量化宽松退出冲击减弱以及欧元区宽松政策推出，新兴市场有更多政策空间进行内部平衡，预计经济平稳弱运行的可能性大。

当前发达经济体经济持续复苏，外贸有望持续回升，并对经济增长形成正贡献。

美国方面，消费者信心持续复苏，耐用品订单处在高位，房地产市场平稳运行，美国经济走出极端天气影响；就业市场稳步复苏，核心通胀有所回升，量化宽松逐步退出，明年年中左右或现首次加息。

日本方面，消费者信心有所恢复，企业资本开支尚在较高水平，日本经济走出消费税上调冲击的可能性大。

欧元区方面，德国和法国增长放缓，西班牙和意大利稳步复苏，通胀持续低迷而失业率处在高位，欧洲央行或继续宽松，欧元区经济或延续弱复苏走势。

此外，英国经济复苏较强劲，核心通胀升至目标附近，这或将促使英国央行率先加息。(完)