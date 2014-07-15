新债招标：国开行一年增发债收益率4.2074%，三年为4.7281%--业内人士

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透北京7月15日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的两期固息增发债中，一年期品种中标收益率为4.2074%，低于市场预测均值4.23%。
同时招标的三年期品种中标收益率4.7281%，市场预测均值4.69%。上述两期债的投标倍数分别为3.04倍和3.23倍。
另外，国开行五年期和10年期增发债将于北京时间11:10结束招标，市场对其预测均值分别为4.93%和5.18%。
今日新债为今年第18、第16、第9和第15期增发债。债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第9、15、16及18期增发债
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发行上限 1/5年：各为60亿元；3/10年：各为50亿元
期限/计息方式 1/3/5/10年固息
招标时间 1/3年：7月15日上午9:30-10:30
5/10年：7月15日上午9:30-11:10
招标方式 均为单一价格(荷兰式)
缴款日 7月17日
起息日 1年：7月10日
3年：6月26日
5年：4月8日
10年：6月12日
分销期 7月16日-7月17日
上市日 1年：7月21日
3/5/10年：7月23日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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