新债招标：国开行一年增发债收益率4.2074%，三年为4.7281%--业内人士

路透北京7月15日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的两期固息增发债中，一年期品种中标收益率为4.2074%，低于市场预测均值4.23%。

同时招标的三年期品种中标收益率4.7281%，市场预测均值4.69%。上述两期债的投标倍数分别为3.04倍和3.23倍。

另外，国开行五年期和10年期增发债将于北京时间11:10结束招标，市场对其预测均值分别为4.93%和5.18%。

今日新债为今年第18、第16、第9和第15期增发债。债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、15、16及18期增发债

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发行上限 1/5年：各为60亿元；3/10年：各为50亿元

期限/计息方式 1/3/5/10年固息

招标时间 1/3年：7月15日上午9:30-10:30

5/10年：7月15日上午9:30-11:10

招标方式 均为单一价格(荷兰式)

缴款日 7月17日

起息日 1年：7月10日

3年：6月26日

5年：4月8日

10年：6月12日

分销期 7月16日-7月17日

上市日 1年：7月21日

3/5/10年：7月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留