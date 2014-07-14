更新版 1-欧洲个股：渣打控告德正资源董事长，追讨青岛港骗贷案损失

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透香港7月14日 - 渣打银行 具状控告德正资源董事长陈基鸿，德正资源是中国青岛港骗贷疑案的关键企业。在渣打之前，已有多家企业采取法律行动追讨损失。
自中国当局展开调查以来，渣打是第四家宣布已展开法律行动追回损失的企业。遭到调查的德诚矿业及关连企业涉嫌伪造青岛港仓单，重复质押骗取贷款。
渣打发言人Valerie Tay证实，渣打已对陈基鸿展开法律程序。
根据路透周一所见到的法院文件，渣打提起诉讼索赔3,560万美元，外加费用及利息。渣打上个月公布，在青岛港的大宗商品相关敞口共2.5亿美元。
其他已采取法律程序的企业包括南非标准银行、中信资源 、中国山煤国际能源集团 。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。