《交易视点》中国城投债相对价值弱化，精选个券增持--中金

路透上海7月14日 - 中国大型投行--中金公司最新信用债策略周报认为，综合来看，城投债仍适合作为下半年一个重要的基础配置品种，但今年以来城投债收益率大幅下降，而发行人资质却在进一步下沉，城投债相对价值相比年初已明显弱化。

建议城投仓位已经较重的投资者，可考虑在产业债中挑选一些实际违约风险不高，但风险溢价体现得比较充分的行业和个券，来替代资质较差的城投，另一方面在城投板块内部应尽量选择资质相对较好的个券。

**城投债相对价值弱化**

近期我们在中期策略路演和投资者的交流中发现，多数机构对于城投债的配置价值仍然较为认可。不过也有不少投资者对于城投债供给压力、未来城投平台改制的影响、如何更好地择券等问题表达了顾虑或困惑。

在此，我们将城投债相关观点进行统一梳理并回答近期投资者比较关心的几个问题。

对于公募城投债的安全性，我们仍然非常认可，而且城投债整体的评级下调风险确实也比产业债小很多，甚至未来还有较大的上调可能。

供给压力方面，考虑到非标转标的影响，下半年城投债的供给确实很难减少，但增量上可能主要体现在PPN品种，主要由银行和理财消化，企业债方面受审批节奏限制增速未必很快。

综合以上条件来看，城投债仍适合作为下半年一个重要的基础配置品种，出现11年下半年那样风险偏好回落叠加流动性危机引发大幅调整的可能性较低。

不过另一方面也需要看到，今年以来城投债收益率大幅下降，而发行人资质却在进一步下沉，城投债相对价值相比年初已明显弱化。

在目前城投债与中高等级产业债信用利差已经很窄的情况下，如果中高等级债券收益率不明显下行，城投债收益率下行的空间也无法打开。因此主要是配置价值，交易性机会较难期待。

**精选个券**

对于城投仓位较重的投资者，为了避免下半年出现超预期的风险，有必要开始关注以下可能引发已极度提升的风险偏好阶段性回落的负面因素：

第一，房地产和煤炭等行业如果出现超预期恶化，可能导致地方财政收入和偿债资金来源下降。

第二，虽然公募债券领域违约风险很低，但不能排除信托私募品种由于非标转标不顺利，出现个别兑付风险。

第三，在平台的融资功能逐步被剥离的大趋势下，平台被转制为一般经营企业意味着地方政府隐性支持的丧失，而注入的所谓经营性资产可能远不足以承担起过重的偿债负担，从而可能加剧市场对城投债次级化风险的担忧。

考虑到以上风险点，加上未来城投收益率向下空间不足，我们建议城投仓位已经较重的投资者，下半年在考虑新增配置时，可以在两个方面做一些变化：

一方面可以考虑在产业债中挑选一些实际违约风险不高，但风险溢价体现得比较充分的行业和个券，来替代资质较差的城投。

另一方面在城投板块内部应尽量选择资质相对较好的个券。因为低资质个券虽然票息高一些，但相对其更高的边缘化风险、到期违约风险和流动性弱势，利差保护并不充分。

**票息防御价值显现**

7月以来信用债整体表现出相对较强的防御性，主要得益于近期市场风险偏好提升的态势仍在持续，而且信用债供需关系也相对良好。

供给方面，6月信用债净增量与5月基本持平，其中非金融类还有小幅下降。7月截至目前的发行节奏与6月比较接近，“宽货币”向“宽信用”传导过程中信用债供给压力的释放尚不明显。

而需求方面，广义基金类投资者对于信用债的配置需求也在继续增强。我们维持限制非标和风险偏好提升过程中，信用债有望供需两旺的判断。

特别是在风险偏好提升已经比较明显，但非标转标的供给压力尚未显着体现时，有利于信用利差维持低位。

银行间短融中票方面，考虑到中长端利率债有一定的阶段性调整压力，短融仍然是最为安全的品种。但伴随近期调整后短融利差的压缩和期限利差的拉开，中票的相对价值有所改善，尤其3年期品种比较明显。AA相比AAA的票息较高的防御优势也有所增强。

投资者可以在调整中优选AA和AA+评级，风险溢价体现得较为充分的个券增持并适当拉长久期至2-3年。

**交易所信用债**

交易所方面，由于低评级产业债是目前信用债中信用利差相对历史水平最有优势的品种，在风险偏好提升过程中出现交易性机会的可能性比高等级更大。

不过仍然要警惕可能来自两个方面的风险导致估值波动。

一是“宽货币”到“宽信用”的转换过程如果不顺畅，局部领域爆发信用风险的可能性仍不能排除。

二是近期监管机构对交易所“去杠杆”的政策倾向比较明显，交易所高杠杆操作未来仍存在一定的政策风险。

因此我们建议对交易所高收益债的参与仍需要注意控制久期和仓位，并精选个券。

交易所城投债方面，AA-有足额资产抵质押的个券近期调整幅度很大，有一些已经反映了不能回购的流动性溢价、到期违约风险不是很高，或者未来评级上调可能性较大的个券具有一定的介入价值，如08长兴债、10阜阳债、11绥化债和11阜城投。

此外，AA级城投中11盘锦债和09潍投债性价比也较好，也可以作为新发券的替代品种。交易所产业债方面，11云维债、13正邦债和13弘昌燃气债仍可继续持有，11西钢债估值调整基本已反映了评级下调影响，高风险偏好投资者可考虑配置。(完)