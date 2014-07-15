重温稿--台湾货币市场：短率大致稳定，资金供需结构改变令高位利率出现

* 短率大致维持既有区间

* 额度问题令一周利率高位连续两天触及0.45%

* 本周料宽松依旧，但周五起有大额股利发放

记者 林妙容

路透台北7月14日 - 台湾银行间短率周一与上交易日大致相同。不过市场人士指出，尽管市场上多数大型银行资金充裕，让拆款主要成交利率持稳，但其中某大型金融机构近来缺钱，对货币市场的资金供应不多，利率高开，令仅取得少数信用额度的小型银行一周拆款利率走高至0.45%。

银行资金调度人士表示，该利率主因小型银行信用额度取得不易，以及该大型金融机构反向缺钱所致，暂时并不影响市场其他交易的短率。不过市场亦对该结构性问题给予部分关注，以防短率走高有扩散效果。

〞(某大型金融机构)过去是主要资金供应者，近来在货币市场的影响力已经降低，成交余额下降。〞一位大型票券商交易员说。

至于企业现金股利发放因素方面，自本周五(18日)起有较大额的台湾大哥大 150.65亿台币的现金股利发放，至月底前有逾千亿台币的现金股利将陆续发放，恐怕让市场的资金分配略有不均。

不过资金调度人士指出，由于各家现金股利发放日期较为分散，且传统上金控及部分传产公司的现金发放后都仍将留在货币市场上流通，因此暂时不须太过担心。

下周起至月底有台塑化 、国泰金 、台达电 、联发科 等重要公司股利发放，总额超过千亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.386%；今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.388-0.450%，上日在0.380-0.450%。

**短票利率稳定**

短票市场方面，今日市场资金供应充沛，发票量亦不高，票券商资金缺口很快弥平，市况平稳。虽然上述反向缺钱的某大型金融机构高开30天自保票在0.65%，但市场未听闻成交，也暂时不影响主要成交利率。

票券商指出，为因应下周发放股利的金控均已提前发行短票，本周预料不会因而新增太多发行量，有助票券商的资金缺口维持稳定，预料市场因股利发放而导致资金分配不均的情况，将会延至下周。

〞现在利率就是很稳定，不太会变。〞一买票的大型银行交易员说。

与银行承作的30天自保短票利率今日成交仍以0.59%-0.60%为主，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月11日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.595%，和上日差距不大。

台湾央行周一公布，共发行4,130亿台币存单，含100亿台币两年期存单。与今日存单到期金额4,030.5亿相较，存单发行余额增加99.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆435.05亿台币，其他交易日落点分别为周二1,042亿、周三2,339.75亿、周四2,220.3亿及周五802.5亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为负299亿台币，累积超额准备为负1,937亿台币、加计前期1%的超额准备为负957亿台币。

**RP利率大致持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致持稳。交易员表示，资金情势平稳，且券商因近期未补新券、资金缺口有限，使得RP利率维持在既有水准。

他们指出，近期包括投信、寿险以及政府基金都有找券需求，但也不是什么券都会拿，显示对利率还是有一定程度的要求。

“有投信客户先匡了公债，但在找到公司债后，就不拿了。”一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，最近资金缺口都不明显，受公债殖利率走高影响，券商的债券库存都尽量维持偏低水准，因此也没有太多调度需求。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日大致相同。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。也同上日。