欧洲金融：Espirito Santo家族放松对葡萄牙圣灵银行的控制

德国经济：政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
此前有消息称，圣灵银行董事会已任命新的管理层，包括由德高望重的经济学家Vitor Bento出任首席执行官(CEO)。这些高层异动原本要等到7月末才进行。
葡萄牙债务管理机构IGCP负责人Joao de Almada Moreira Rato则担任财务总监(CFO)。Espirito Santo家族领导人Ricardo Espirito Santo Salgado稍早同意辞职。
圣灵银行称，股东大会定于7月31日召开，这些任命必须获得股东会通过。
圣灵银行股价最近一个月跌去过半，周一下挫逾8%至0.44欧元，但葡萄牙股市上涨。
今年稍早进行的、并于5月公布的一项审计发现，注册地为卢森堡的Espirito Santo International SA“财务状况严峻”。
Espirito Santo家族在6月完成的增资中失去对圣灵银行的控制权。(完)
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透上海4月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% 上限6.20% AA- 2.16 第3-7年偿还20%本金 安徽省信用担保集团担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 简阳
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% AA 4/20-4/26 长江证券 投资控股集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 *5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券