欧洲金融：Espirito Santo家族放松对葡萄牙圣灵银行的控制

此前有消息称，圣灵银行董事会已任命新的管理层，包括由德高望重的经济学家Vitor Bento出任首席执行官(CEO)。这些高层异动原本要等到7月末才进行。

葡萄牙债务管理机构IGCP负责人Joao de Almada Moreira Rato则担任财务总监(CFO)。Espirito Santo家族领导人Ricardo Espirito Santo Salgado稍早同意辞职。

圣灵银行称，股东大会定于7月31日召开，这些任命必须获得股东会通过。

圣灵银行股价最近一个月跌去过半，周一下挫逾8%至0.44欧元，但葡萄牙股市上涨。

今年稍早进行的、并于5月公布的一项审计发现，注册地为卢森堡的Espirito Santo International SA“财务状况严峻”。

Espirito Santo家族在6月完成的增资中失去对圣灵银行的控制权。(完)