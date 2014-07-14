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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 18:15 BJT

CNH动态：离岸即期小幅走贬，市场期待方向指引

路透香港7月14日 - 离岸人民币现汇 周一跟随人民币中间价小幅走低。交易员称，最近一段时间价格波动都不大，市场方向并不明朗，交投偏于谨慎，汇价仍在6.20上方区间整理。

离岸即期今日跟随人民币中间价走势，一路微跌，盘中买卖盘较为均衡，伦敦交易时间时，人民币卖盘有所增多，但全天价格波动不大。

“CNH这两天波动性都不大，交投比较沉闷，临近6.20关口，客盘也都比较谨慎。”一位中资银行人士说。

本地时间18:09时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2082，较上日下跌47点子或0.07%，上日尾盘在6.2035。

人民币在岸即期 周一连续第三个交易日收贬至6.2059，盘面上购汇偏多，交易人士反映企业交易稍偏向人民币贬值方向，短期可能测试6.21元关口，中间价小幅低开在6.1485。

中金发表研究报告称，在目前的汇率体制下，为了加大汇率的双向波动，避免单向的升值或贬值，央行仍可能利用汇率市场或中间价干预汇率，抑制套利资本流动。短期的小规模干预是为了避免中长期对汇率的持续大规模干预，有助于汇率改革的过渡期间增加汇率弹性。

周一美元兑日圆上涨，不过仍囿于近期波动区间。投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会的证词，来寻获关于美国货币政策前景的线索。 （完）

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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