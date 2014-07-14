CNH动态：离岸即期小幅走贬，市场期待方向指引

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透香港7月14日 - 离岸人民币现汇 周一跟随人民币中间价小幅走低。交易员称，最近一段时间价格波动都不大，市场方向并不明朗，交投偏于谨慎，汇价仍在6.20上方区间整理。
离岸即期今日跟随人民币中间价走势，一路微跌，盘中买卖盘较为均衡，伦敦交易时间时，人民币卖盘有所增多，但全天价格波动不大。
“CNH这两天波动性都不大，交投比较沉闷，临近6.20关口，客盘也都比较谨慎。”一位中资银行人士说。
本地时间18:09时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2082，较上日下跌47点子或0.07%，上日尾盘在6.2035。
人民币在岸即期 周一连续第三个交易日收贬至6.2059，盘面上购汇偏多，交易人士反映企业交易稍偏向人民币贬值方向，短期可能测试6.21元关口，中间价小幅低开在6.1485。
中金发表研究报告称，在目前的汇率体制下，为了加大汇率的双向波动，避免单向的升值或贬值，央行仍可能利用汇率市场或中间价干预汇率，抑制套利资本流动。短期的小规模干预是为了避免中长期对汇率的持续大规模干预，有助于汇率改革的过渡期间增加汇率弹性。
周一美元兑日圆上涨，不过仍囿于近期波动区间。投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会的证词，来寻获关于美国货币政策前景的线索。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。