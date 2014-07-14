CNH动态：离岸即期小幅走贬，市场期待方向指引

中金发表研究报告称，在目前的汇率体制下，为了加大汇率的双向波动，避免单向的升值或贬值，央行仍可能利用汇率市场或中间价干预汇率，抑制套利资本流动。短期的小规模干预是为了避免中长期对汇率的持续大规模干预，有助于汇率改革的过渡期间增加汇率弹性。