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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 18:39 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾九个月低点，追随大豆和原油跌势

路透吉隆坡7月14日 - 马来西亚棕榈油期货周一挫至逾九个月低点，追随海外大豆和原油市场的大跌走势，马币(林吉特)走强进一步打压市场对棕榈油期货的买兴。

美国农业部上周五公布的月度报告显示，全球大豆供应充足，棕榈油与豆油一同承压。

吉隆坡一外资商品经纪商的一位交易员称，“棕榈油自身基本面良好，全部是外来压力，能源价格下跌，以及大豆价格因美国农业部报告而受挫，”

指标9月棕榈油期货 周一跌2.1%，至逾九个月低点2,298马币(723美元)，盘中在2,292至2,331马币间波动。

总体成交量为53,721口，远高于35,000口的均值。

技术面来说偏空。路透市场分析师王涛称，马来西亚棕榈油期货料将进一步跌至每吨2,298马币，因其已跌破2,328马币的支撑位。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 田建华)
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