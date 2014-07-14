马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾九个月低点，追随大豆和原油跌势

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡7月14日 - 马来西亚棕榈油期货周一挫至逾九个月低点，追随海外大豆和原油市场的大跌走势，马币(林吉特)走强进一步打压市场对棕榈油期货的买兴。
美国农业部上周五公布的月度报告显示，全球大豆供应充足，棕榈油与豆油一同承压。
吉隆坡一外资商品经纪商的一位交易员称，“棕榈油自身基本面良好，全部是外来压力，能源价格下跌，以及大豆价格因美国农业部报告而受挫，”
指标9月棕榈油期货 周一跌2.1%，至逾九个月低点2,298马币(723美元)，盘中在2,292至2,331马币间波动。
总体成交量为53,721口，远高于35,000口的均值。
技术面来说偏空。路透市场分析师王涛称，马来西亚棕榈油期货料将进一步跌至每吨2,298马币，因其已跌破2,328马币的支撑位。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 田建华)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。