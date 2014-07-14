中港个股：中国国航料上半年净利降55-65%，人民币贬值导致汇兑损失

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透北京7月14日 - 中国最大航空公司--中国国际航空股份有限公司 周一公告称，预计今年上半年净利润同比减少55-65%，主因人民币贬值导致出现汇兑损失。
刊登在上海证券交易所的公告显示，由于人民币大幅贬值，国航于2014年半年度出现汇兑净损失（去年同期为汇兑净收益），且本期财务费用同比大幅增加。
该公司去年上半年实现净利润11.19亿元人民币，每股收益0.09元。
中国国航A股周一收报3.36元，过去一个月微涨0.3%。（完）
欲了解公告详情，请点选 here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。