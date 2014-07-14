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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 19:08 BJT

中港个股：中国国航料上半年净利降55-65%，人民币贬值导致汇兑损失

路透北京7月14日 - 中国最大航空公司--中国国际航空股份有限公司 周一公告称，预计今年上半年净利润同比减少55-65%，主因人民币贬值导致出现汇兑损失。

刊登在上海证券交易所的公告显示，由于人民币大幅贬值，国航于2014年半年度出现汇兑净损失（去年同期为汇兑净收益），且本期财务费用同比大幅增加。

该公司去年上半年实现净利润11.19亿元人民币，每股收益0.09元。

中国国航A股周一收报3.36元，过去一个月微涨0.3%。（完）

欲了解公告详情，请点选 here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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