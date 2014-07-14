东南亚股市：泰国股市创13个月收盘高位，受基础设施支出计划提振

路透曼谷7月14日 - 泰国股市周一创13个月最高收位，因拟议的基础设施建设提振银行和建筑相关股票，印尼股市连续第二日下跌，因该国总统选举结果还存在不确定性。

泰国公债管理办公室主任称，初步设定始于10月1日的财年基础设施投资1,500亿泰铢(46.7亿美元)。

银行股领涨，Krung Thai Bank Pcl 和Siam Cement 是泰国国内建设热潮的受益股。泰国股市 收高0.74%，报1,529.23点，创2013年6月4日以来最高收位。

券商Maybank Kim Eng Securities表示，“2014年下半年企业获利会进一步回暖，受政府基础设施项目支撑。”

泰国央行周一正面评价国内经济，称不担忧经济和金融市场的稳定性，包括金融系统中的不良贷款。

印尼股市 收低0.23%，扩大上周五的跌幅。印尼股市上周四触及逾13个月高位，此前该国进行了总统选举。

汤森路透数据显示，Bank Rakyat Indonesia Persero 和Astra International 等一些大盘股受外资抛售打压下跌。

菲律宾股市 跌逾1%；新加坡股市 收低，此前数据显示新加坡第二季国内生产总值(GDP)萎缩。

马来西亚股市 大致持平，越南股市 收高0.59%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 439.24 0.34 +0.08 +13.10 388.37

新加坡 3290.98 -2.75 -0.08 +3.90 3167.43

马来西亚 1884.87 1.72 +0.09 +0.96 1866.96

泰国 1529.23 11.22 +0.74 +17.75 1298.71

印尼 5021.06 -11.54 -0.23 +17.47 4274.18

菲律宾 6830.37 -70.72 -1.02 +15.97 5889.83

越南 586.23 3.46 +0.59 +16.17 504.63

(完)

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