重温稿-中国经济：保持在合理运行区间，有信心实现中高速增长--总理

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透北京7月14日 - 中国国务院总理李克强周一强调，中国经济运行保持在合理区间，市场预期向好，深化改革、调整结构、改善民生都有新的进展，显示了中国经济的巨大韧性、增长潜力和回旋余地，对经济能够实现中高速增长和持续健康发展充满信心。
中国政府网引述他在主持召开经济形势座谈会时并称，当前经济平稳运行，但仍面临很多风险和挑战，下行压力和困难在一段时期内会持续存在，要有清醒认识和应对准备。
“面对世界经济纷繁复杂、全球竞争日趋激烈的局面，企业不能坐等观望，而要抢抓机遇、敢闯敢试、主动转型。”李克强说。
他指出，当前一些企业逆势增长，充分说明抓紧促改革、调结构、推动转型升级才是摆脱困境的根本出路。
李克强并表示，要继续下好简政放权“先手棋”，为企业松绑。各级政府都要尽快出台实施公开透明的权力清单制度，坚持放管结合，切实取消不必要的审批。
同时，要完善支持实体经济的各项政策，多措并举、对症下药，有效降低融资和交易成本，减轻企业特别是小微企业负担，促进比较充分的竞争，保护公平竞争。向民间资本更多敞开准入大门，使企业有更多投资选择。
中国国家统计局周三(16日)将召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。路透调查中值显示，中国二季度GDP同比增速可能持平于一季度的7.4 %，略低于年初政府设定的7.5%全年增长目标。 (完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选