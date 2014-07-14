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债券 | 2014年 7月 14日 星期一 20:37 BJT

美国个股：花旗支付70亿美元和解费用，股价盘前上涨

路透7月14日 - 花旗集团 表示，对于美国政府对该行2008年金融危机爆发前卖出的抵押支持证券(MBS)的调查，花旗同意支付70亿美元进行和解。

这比今年稍早诸多分析师预计数字的两倍还多，但是低于政府在与花旗谈判中索要的120亿美元。

花旗周一表示，将支付45亿现金和25亿美元的消费者补偿。

花旗股价周一盘前交易中上涨1.4%，报47.65美元。(完)
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