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货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 20:20 BJT

美股业绩：花旗第二季EPS为0.03美元，不计特殊项目的EPS为1.24美元

路透7月14日 - 花旗集团公布：

* 2014年第二季每股盈余(EPS)0.03美元

* 第二季经调整后的营收为193.8亿美元，上年同期为200.1亿美元

* 第二季不计特殊项目的EPS为1.24美元

* 第二季总营收为193.4亿美元，上年同期为204.9亿美元

* 第二季底的贷款损失准备金为179亿美元，相当于贷款总额的2.70%

汤森路透I/B/E/S原本预估花旗集团第二季EPS为1.05美元。(完)
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