美股业绩：花旗第二季EPS为0.03美元，不计特殊项目的EPS为1.24美元

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透7月14日 - 花旗集团公布：
* 2014年第二季每股盈余(EPS)0.03美元
* 第二季经调整后的营收为193.8亿美元，上年同期为200.1亿美元
* 第二季不计特殊项目的EPS为1.24美元
* 第二季总营收为193.4亿美元，上年同期为204.9亿美元
* 第二季底的贷款损失准备金为179亿美元，相当于贷款总额的2.70%
汤森路透I/B/E/S原本预估花旗集团第二季EPS为1.05美元。(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选