国际油市：亚洲航煤及柴油裂解价差均处于多周高位，因原油价格疲弱

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透香港7月14日 - 亚洲航煤裂解价差周一升至七周高点，柴油裂解价差处于六周高位，因原油价格疲弱降低了投入成本。
把一桶原油加工为航煤的利润为每桶14.37美元，为5月21日以来最高，指标含硫500ppm的柴油利润为14.50美元，是自5月29日以来最高。
新加坡一交易商称，“这可能是因为原油价格下跌带来些许支撑，但需求情况依旧不明朗，”
交易商称，地区需求依旧低迷，因全球最大消费国中国的消费较低。交易商补充称，除非需求前景改善，否则两种燃料裂解价差的进一步上涨可能将受限。
研究机构Genscape周一公布，截至7月4日当周，欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普及弗拉辛储油中心的柴油库存连续第八周上扬，至319万吨。
兴隆从BP买入10万桶航煤，7月29日到8月2日装货，每桶较新加坡报价贴水0.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 田建华)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。