国际油市：亚洲航煤及柴油裂解价差均处于多周高位，因原油价格疲弱

路透香港7月14日 - 亚洲航煤裂解价差周一升至七周高点，柴油裂解价差处于六周高位，因原油价格疲弱降低了投入成本。

把一桶原油加工为航煤的利润为每桶14.37美元，为5月21日以来最高，指标含硫500ppm的柴油利润为14.50美元，是自5月29日以来最高。

新加坡一交易商称，“这可能是因为原油价格下跌带来些许支撑，但需求情况依旧不明朗，”

交易商称，地区需求依旧低迷，因全球最大消费国中国的消费较低。交易商补充称，除非需求前景改善，否则两种燃料裂解价差的进一步上涨可能将受限。

研究机构Genscape周一公布，截至7月4日当周，欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普及弗拉辛储油中心的柴油库存连续第八周上扬，至319万吨。

兴隆从BP买入10万桶航煤，7月29日到8月2日装货，每桶较新加坡报价贴水0.30美元。(完)

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