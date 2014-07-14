国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至17个月高点，因供应吃紧

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透新加坡7月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至17个月高点每吨174.63美元，汽油裂解价差升至一年高位每桶15.05美元，因供应吃紧。
印度Oil & Natural Gas(ONGC)公司取消一批8月9-10日从Hazira装运的船货，因其炼厂出现断供。
这加剧了此前和当前一系列的印度断供和检修状况，从而打压石脑油和汽油供给。
“ONGC取消发货以及产量问题解释了石脑油市场为何强势，台塑的购货也出乎意料。”新加坡一交易商称。
台湾台塑已经买入总计20万吨的8月交付船货，与7月船货数量相当，尽管该公司一裂解装置从8月16日-9月底进行检修。这个裂解装置是其位于麦寮的年产能293万吨炼厂中三座裂解装置最大的一座。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入6.75-9万吨8月下半月交付的石脑油，成本加运费价为每吨较日本报价溢价15-16美元左右。
这几乎是6月26日YNCC购买的石脑油船货支付的溢价的两倍，当时购买的船货定于8月上半月运抵，溢价为8.50美元左右。
新加坡市场达成两笔交易，一笔汽油交易，一笔石脑油交易。
Gunvor向Lukoil售出一批92号汽油，7月29-8月2日装运，价格为每桶121.70美元。
Statoil将伊藤忠商事售出9月上半月石脑油船货，价格为每吨966美元。(完)
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(编译 田建华; 审校 于春红)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。