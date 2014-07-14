国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至17个月高点，因供应吃紧

路透新加坡7月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周一升至17个月高点每吨174.63美元，汽油裂解价差升至一年高位每桶15.05美元，因供应吃紧。

印度Oil & Natural Gas(ONGC)公司取消一批8月9-10日从Hazira装运的船货，因其炼厂出现断供。

这加剧了此前和当前一系列的印度断供和检修状况，从而打压石脑油和汽油供给。

“ONGC取消发货以及产量问题解释了石脑油市场为何强势，台塑的购货也出乎意料。”新加坡一交易商称。

台湾台塑已经买入总计20万吨的8月交付船货，与7月船货数量相当，尽管该公司一裂解装置从8月16日-9月底进行检修。这个裂解装置是其位于麦寮的年产能293万吨炼厂中三座裂解装置最大的一座。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入6.75-9万吨8月下半月交付的石脑油，成本加运费价为每吨较日本报价溢价15-16美元左右。

这几乎是6月26日YNCC购买的石脑油船货支付的溢价的两倍，当时购买的船货定于8月上半月运抵，溢价为8.50美元左右。

新加坡市场达成两笔交易，一笔汽油交易，一笔石脑油交易。

Gunvor向Lukoil售出一批92号汽油，7月29-8月2日装运，价格为每桶121.70美元。

Statoil将伊藤忠商事售出9月上半月石脑油船货，价格为每吨966美元。(完)

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