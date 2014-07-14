更新版1-美股业绩：花旗第二季获利因固定收益营收好于预期而受益

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路透7月14日 - 美国花旗集团 周一公布好于预期的经调整后季度获利，因固定收益业务表现超出预期，冲淡了该公司以70亿美元与美国司法部达成和解的影响，之前美国司法部就该行兜售劣质抵押支持证券(MBS)进行了调查。

和解费用是今年稍早诸多分析师预计数字的两倍还多，但是低于政府在与花旗谈判中索要的120亿美元。

将与和解费用相关的38亿美元费用计算在内，花旗第二季获利下滑96%至1.81亿美元。

但是不计和解费用以及该行债券价值部分变化的调整后净利为39.3亿美元，合每股盈余(EPS)1.24美元，上年同期分别为38.9亿美元和1.25美元。

分析师此前平均预计EPS为1.05美元。

调整后的固定收益业务营收下滑12%，至29亿美元，这比该行首席财务官John Gerspach 5月时预警营收下滑20-25%好的多。