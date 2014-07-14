更新版1-美股业绩：花旗第二季获利因固定收益营收好于预期而受益

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透7月14日 - 美国花旗集团 周一公布好于预期的经调整后季度获利，因固定收益业务表现超出预期，冲淡了该公司以70亿美元与美国司法部达成和解的影响，之前美国司法部就该行兜售劣质抵押支持证券(MBS)进行了调查。
和解费用是今年稍早诸多分析师预计数字的两倍还多，但是低于政府在与花旗谈判中索要的120亿美元。
将与和解费用相关的38亿美元费用计算在内，花旗第二季获利下滑96%至1.81亿美元。
但是不计和解费用以及该行债券价值部分变化的调整后净利为39.3亿美元，合每股盈余(EPS)1.24美元，上年同期分别为38.9亿美元和1.25美元。
分析师此前平均预计EPS为1.05美元。
调整后的固定收益业务营收下滑12%，至29亿美元，这比该行首席财务官John Gerspach 5月时预警营收下滑20-25%好的多。
花旗调整后的总营收下滑3%至193.8亿美元。(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选