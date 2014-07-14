国际油市：亚洲燃料油裂解价差上升，现货成交量为2月20日以来最高

路透新加坡7月14日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周一微幅上涨约5%，触及每桶负11.91美元，这是逾一周来最窄的贴水水平，交易商指因新加坡现货货物增加，可能提供了一些支撑。

路透数据显示，现货市场中180-cst燃料油总成交量为26万吨，为2月20日以来最高单日成交量。

BP是周一主要买家，买入近95%的燃料油，嘉能可是主要卖家。

BP买入和嘉能可卖出的原因尚不清楚。

嘉能可向BP卖出两船燃料油，装船日期为8月6-10日，每船每吨为598.50美元。

兴隆从嘉能可买入一船燃料油，从新加坡的装船日期为7月29日至8月2日，每吨为597美元。(完)

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