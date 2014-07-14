国际油市：亚洲燃料油裂解价差上升，现货成交量为2月20日以来最高

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透新加坡7月14日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周一微幅上涨约5%，触及每桶负11.91美元，这是逾一周来最窄的贴水水平，交易商指因新加坡现货货物增加，可能提供了一些支撑。
路透数据显示，现货市场中180-cst燃料油总成交量为26万吨，为2月20日以来最高单日成交量。
BP是周一主要买家，买入近95%的燃料油，嘉能可是主要卖家。
BP买入和嘉能可卖出的原因尚不清楚。
嘉能可向BP卖出两船燃料油，装船日期为8月6-10日，每船每吨为598.50美元。
兴隆从嘉能可买入一船燃料油，从新加坡的装船日期为7月29日至8月2日，每吨为597美元。(完)
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(编译 于春红; 审校 田建华)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。